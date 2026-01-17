I giornalisti de La stampa in presidio a Torino il 25 febbraio 2026 (Foto: da Facebook Associazione Stampa Subalpina)

05 Mar 2026

La redazione de La Stampa in assemblea permanente, il quotidiano non è in edicola. Il Cdr: «Quanto sta accadendo è uno strappo grave»

I rappresentanti sindacali in una nota diffusa giovedì 5 marzo 2026: «Con la firma del contratto preliminare di cessione al gruppo Sae il gruppo Gedi compie l’ennesima dismissione di una stagione che ha già impoverito il panorama editoriale italiano. Per la nostra testata si apre un futuro carico di incognite». Il Cdr di Repubblica: «Vendita che avviene al buio per la redazione, vicenda che grida vendetta sotto ogni punto di vista». Barachini: «Vigiliamo sulle cessioni di Stampa e Repubblica».

«Oggi non troverete il nostro quotidiano in edicola: la redazione de La Stampa si è riunita in assemblea permanente. Quanto è accaduto e sta accadendo nelle ultime ore è uno strappo grave e senza precedenti nella storia del nostro giornale». Così il Cdr de La Stampa in un comunicato diffuso giovedì 5 marzo 2026.



«Con la firma del contratto preliminare di cessione al gruppo Sae – prosegue il Comitato di redazione - il gruppo Gedi compie l’ennesima dismissione di una stagione che ha già impoverito il panorama editoriale italiano. La Stampa, che da oltre un secolo rappresenta un presidio di informazione per il Nord Ovest e per l’intero Paese, viene ceduta senza che siano state fornite garanzie chiare e vincolanti a chi ogni giorno la realizza e ai lettori che la sostengono. È inaccettabile».



I rappresentanti sindacali sottolineano: «Per la nostra testata si apre un futuro carico di incognite. L’operazione sarà perfezionata entro il semestre, ma a oggi non esistono impegni concreti su occupazione, salari, assetti organizzativi, linea editoriale e investimenti. Non una qualche pratica amministrativa da sbrigare, ma una rivoluzione che può compromettere identità, autonomia e qualità del nostro lavoro».



Il Cdr continua: «A Gedi, che abbiamo incontrato ieri, abbiamo chiesto risposte puntuali: su quali basi si ritiene che Sae possa garantire continuità e sviluppo? Quali garanzie finanziarie sono state realmente fornite? Qual è il perimetro preciso delle attività cedute? Abbiamo chiesto clausole vincolanti a tutela dei posti di lavoro, dei salari, del contratto nazionale e degli accordi aziendali. Le risposte sono state vaghe, elusive, insufficienti. Non possiamo e non vogliamo accontentarci. A Sae chiediamo di uscire allo scoperto. Pretendiamo la presentazione immediata del piano industriale e del progetto editoriale. Vogliamo conoscere la composizione societaria del veicolo che acquisirà il giornale, sapere chi sono gli investitori evocati nei comunicati, avere conferma formale e scritta della piena autonomia e indipendenza della testata. Esigiamo garanzie sul mantenimento degli organici, sulla struttura delle redazioni, su investimenti nel digitale e nel multimediale. Non dichiarazioni di principio, ma impegni nero su bianco».



Il Comitato di redazione de La Stampa evidenzia poi come «la cessione di un giornale» non sia «un fatto neutro né meramente contabile. L’informazione non è una merce da scambiare: è un bene pubblico, un presidio democratico, un diritto delle cittadine e dei cittadini. Ogni passaggio opaco, ogni scelta priva di tutele, mette a rischio non solo il lavoro di una redazione, ma il pluralismo e la qualità del dibattito pubblico. In queste ore decisive rivendichiamo con forza il diritto di sapere, di capire, di partecipare. Non saremo spettatori di decisioni che riguardano il nostro futuro e quello del giornale. Se non arriveranno garanzie concrete, siamo pronti a difendere la redazione e il diritto dei lettori a un’informazione libera, autorevole e indipendente con tutti gli strumenti legittimi a nostra disposizione».



I rappresentanti sindacali concludono ringraziando «colleghe e colleghi, rappresentanze sindacali, istituzioni e forze politiche per la solidarietà. La storia de La Stampa non è una proprietà da trasferire in silenzio: appartiene a una comunità vasta di lettrici e lettori. A quella comunità diciamo con chiarezza che non arretreremo di un passo nella difesa della dignità del nostro lavoro e dei valori che lo fondano».



La Stampa, il Cdr di Repubblica: «Cessione che avviene al buio per la redazione, vicenda che grida vendetta sotto ogni punto di vista»

Sulla questione si è espresso con una nota anche il Cdr di Repubblica: «Con l’annuncio dell’accordo per la Stampa con Sae, il gruppo Gedi si avvia al termine di questa storia targata Exor e durata sei anni. Mancano solo Repubblica, Huffington post e le radio (Deejay, Capital, M2o). Un lungo e devastante stillicidio per chiunque abbia e ha ancora la sventura di essere capitato in mezzo ad un’impresa editoriale senza capo né coda, dall’inizio alla fine, sul piano industriale. E che aveva evidentemente altri fini che forse un giorno noi, assieme al resto dell’opinione pubblica, capiremo meglio».



Il Comitato di redazione di Repubblica augura poi ai colleghi de La Stampa «ogni fortuna, così come abbiamo fatto nel corso degli anni con le maestranze di Tirreno, Gazzetta di Reggio, Gazzetta di Modena, Nuova Ferrara, l’Espresso, Micromega, Nuova Sardegna, Corriere delle Alpi, Nuova Venezia, Messaggero Veneto, la Tribuna, Piccolo, Secolo XIX, Gazzetta di Mantova, La Provincia Pavese, Sentinella del Canavese. Il più grande gruppo editoriale italiano comprato per essere fatto a pezzi dall’acquirente fattosi subito dopo instancabile venditore: una vicenda che grida vendetta sotto ogni punto di vista e che richiama un famoso saggio del passato, “comprati e venduti”, dove non a caso si analizzavano criticamente le relazioni tra stampa, editori e potere politico ed economico».



I rappresentanti sindacali sottolineano come «la cessione della Stampa, giornale della famiglia Agnelli da un secolo» avvenga «al buio per la redazione: senza garanzie occupazionali messe nero su bianco, senza le stesse certezze per quanto riguarda l’indipendenza editoriale. Un epilogo facilmente prevedibile, a breve, anche per Repubblica. Ma questa triste vicenda cominciata nel 2020 non porta solo la responsabilità della Exor di John Elkann: c’è un intero sistema politico ed economico, salvo alcune mirabili eccezioni, che ha preferito far finta di non vedere, senza avere a cuore né comprendere appieno il valore di un robusto ecosistema pluralista e democratico nel nostro Paese».



Il comunicato prosegue: «L’informazione non è una merce come tutte le altre ed essere imprenditori in questo campo comporta una doppia responsabilità sociale, e non invece la totale assenza di rispetto del principio inserito nella Costituzione. Abbiamo provato a ricordarlo ai nostri interlocutori, aziendali e pubblici, in questi ultimi anni. Continueremo a farlo- conclude il Cdr di Repubblica - senza alcuna remora anche in futuro, coscienti che la dignità del giornalismo e della sua non facile missione passa attraverso il protagonismo delle redazioni».



Barachini: «Vigiliamo sulle cessioni di Stampa e Repubblica»

«Stiamo seguendo la trattativa per la cessione di due testate storiche come La Stampa e la Repubblica. Ieri si è conclusa una prima parte concreta della cessione di un giornale che ha fatto la storia del nostro paese come La Stampa e riteniamo che tra pochi giorni si dovrebbe concludere anche la trattativa per la Repubblica». Lo ha detto, come riporta l’agenzia Ansa, il sottosegretario all'Editoria, Alberto Barachini, nel corso del convegno "Giornalismo, una professione da difendere. L'informazione tra minacce e sfide dell'innovazione", svoltosi alla Camera il 5 marzo.



«Il nostro impegno - ha aggiunto Barachini - sarà quello di vigilare sui piani industriali e editoriali, ovviamente garantendo la massima indipendenza delle testate, dalla parte dei giornalisti, ma sempre cercando di fare in modo che il settore abbia un futuro migliore per tutti, un futuro di libertà». (anc)