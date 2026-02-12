La sede Rai di via Alessandro Severo a Roma

06 Mar 2026

Usigrai: «L'azienda ricorre all'ennesimo esterno per la striscia informativa su Rai 2»

I rappresentanti sindacali: «Questo accade mentre, come abbiamo già denunciato, diversi giornalisti della Direzione del 'dipendente' Corsini sono ampiamente sottoutilizzati».

«Rassicuriamo il direttore dell'Approfondimento Paolo Corsini che oggi ci fa la morale sul sindacato che polemizza sugli esterni. Ha ragione, non è la prima volta e non sarà nemmeno l'ultima che contestiamo all'azienda queste scelte. Lo facciamo ancora una volta oggi che la Rai si appresta ad assumere 127 nuovi giornalisti, ma evidentemente non ne trova, tra i dipendenti, di abbastanza autorevoli da potergli affidare la striscia informativa su Raidue». Ad affermarlo, in una nota diffusa giovedì 5 marzo 2026, è l'Esecutivo Usigrai. La presa di posizione dei rappresentanti sindacali, riporta l’agenzia Ansa, è in polemica contro la scelta di Tommaso Cerno come conduttore del nuovo spazio '2 di Picche'.



L’Usigrai prosegue: «Questo mentre, come abbiamo già denunciato, diversi giornalisti della Direzione del 'dipendente' Corsini sono ampiamente sottoutilizzati. E siccome questo metodo di gestione delle risorse umane lo denunciamo da tempo senza alcun riscontro - conclude l’organismo sindacale di base - abbiamo anche inviato una segnalazione alla Corte dei Conti per capire se questa modalità di utilizzo delle risorse pubbliche è in linea con le regole a cui l'azienda si deve attenere». (anc)