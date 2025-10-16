CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Le prime pagine di Messaggero e Mattino del 21 novembre 2025
Editoria 21 Nov 2025

Roberto Napoletano nuovo direttore del Messaggero. Vincenzo Di Vincenzo alla guida del Mattino

Cambio al vertice dei due quotidiani di Caltagirone Editore a partire dal 2 dicembre 2025.

Cambio della guardia alla direzione de Il Messaggero e Il Mattino. In una nota diffusa venerdì 21 novembre 2025 Caltagirone Editore comunica che a partire dal 2 dicembre, Roberto Napoletano assumerà l'incarico di direttore de Il Messaggero. Nato a La Spezia nel 1961, Napoletano torna alla guida del quotidiano di Roma che ha già diretto dal 2006 al 2011 passando successivamente alla direzione de Il Sole24ore. Dall'aprile del 2024 Napoletano ha ricoperto il ruolo di direttore de Il Mattino di Napoli. L'Editore «ringrazia il direttore uscente, Dott. Massimo Martinelli, che assumerà la direzione del Master in Giornalismo e Media Communication ''Paolo Graldi'' e rivolge al Dott. Napoletano i migliori auguri di buon lavoro».

A dirigere Il Mattino, sempre a partire dal 2 dicembre, sarà Vincenzo Di Vincenzo. «Nato a Napoli nel 1959 – si legge nel comunicato - Di Vincenzo ha svolto la sua carriera all'interno dell'agenzia Ansa dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità a Napoli, Roma e Milano. Dallo scorso 27 maggio il Dott. Di Vincenzo ha ricoperto il ruolo di Vice Direttore del quotidiano. L'Editore rivolge a Vincenzo Di Vincenzo i migliori auguri di buon lavoro e ringrazia il direttore uscente Roberto Napoletano». (anc)

@fnsisocial
Editoria
13 Nov 2025
Barachini: «Abbiamo fatto tanto per l'editoria e stiamo ancora lavorando»
Editoria
20 Ott 2025
Marina Berlusconi: «Le Big Tech sono ‘gente che se ne frega’. Da loro concorrenza sleale»
Editoria
16 Ott 2025
Luca Ubaldeschi lascia la direzione delle testate di Nord Est Multimedia
 Le altre news

Articoli correlati

Fnsi16 Nov 2025
Comunicato sindacale Fnsi sullo sciopero del 28 novembre
Fnsi15 Nov 2025
Pubblicare un comunicato sindacale non è una scelta dei direttori, ma un obbligo contrattuale
Associazioni15 Nov 2025
Città di Castello, il sottosegretario Barachini visita 'Edicola alla residenza protetta'
Fnsi14 Nov 2025
Sciopero dei giornalisti, Slc Cgil: «Senza contratto e diritti informazione libera a rischio»
Associazioni10 Nov 2025
Campania, assalto al furgone della tipografia: tre giornali non arrivano in edicola. Fnsi e Sugc: «Inquietante»
Associazioni08 Nov 2025
Sicilia, l’Irfis raccoglie l’appello dell’Assostampa: «La graduatoria per i fondi per l’editoria sarà pubblicata in chiaro»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits