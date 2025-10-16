Le prime pagine di Messaggero e Mattino del 21 novembre 2025

21 Nov 2025

Roberto Napoletano nuovo direttore del Messaggero. Vincenzo Di Vincenzo alla guida del Mattino

Cambio al vertice dei due quotidiani di Caltagirone Editore a partire dal 2 dicembre 2025.

Cambio della guardia alla direzione de Il Messaggero e Il Mattino. In una nota diffusa venerdì 21 novembre 2025 Caltagirone Editore comunica che a partire dal 2 dicembre, Roberto Napoletano assumerà l'incarico di direttore de Il Messaggero. Nato a La Spezia nel 1961, Napoletano torna alla guida del quotidiano di Roma che ha già diretto dal 2006 al 2011 passando successivamente alla direzione de Il Sole24ore. Dall'aprile del 2024 Napoletano ha ricoperto il ruolo di direttore de Il Mattino di Napoli. L'Editore «ringrazia il direttore uscente, Dott. Massimo Martinelli, che assumerà la direzione del Master in Giornalismo e Media Communication ''Paolo Graldi'' e rivolge al Dott. Napoletano i migliori auguri di buon lavoro».



A dirigere Il Mattino, sempre a partire dal 2 dicembre, sarà Vincenzo Di Vincenzo. «Nato a Napoli nel 1959 – si legge nel comunicato - Di Vincenzo ha svolto la sua carriera all'interno dell'agenzia Ansa dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità a Napoli, Roma e Milano. Dallo scorso 27 maggio il Dott. Di Vincenzo ha ricoperto il ruolo di Vice Direttore del quotidiano. L'Editore rivolge a Vincenzo Di Vincenzo i migliori auguri di buon lavoro e ringrazia il direttore uscente Roberto Napoletano». (anc)