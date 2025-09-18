CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Luca Ubaldeschi (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Editoria 16 Ott 2025

Luca Ubaldeschi lascia la direzione delle testate di Nord Est Multimedia

Il giornalista ha rassegnato le proprie dimissioni per intraprendere una nuova esperienza professionale, con effetto dall'11 novembre 2025.

In una nota riportata dall’agenzia Ansa giovedì 16 ottobre 2025 Nord Est Multimedia comunica che Luca Ubaldeschi, direttore responsabile delle testate edite dalla società, ha rassegnato le proprie dimissioni per intraprendere una nuova esperienza professionale, con effetto dall'11 novembre.

Ubaldeschi «lascia l'incarico dopo due anni di grande impegno e dedizione: nel corso del suo mandato ha guidato le testate con passione, rigore giornalistico e costante attenzione all'evoluzione del panorama dell'informazione, contribuendo a dare forma al progetto di Nord Est Multimedia».

Luca Ubaldeschi «ringrazia l'Editore per il sostegno e l'opportunità offerta nel corso della sua Direzione, e la Redazione per il contributo sempre assicurato». Nord Est Multimedia S.p.A. ringrazia Luca Ubaldeschi «per il lavoro svolto, formula i migliori auguri per le sue prossime esperienze professionali e anticipa che il nome del nuovo Direttore verrà comunicato nei prossimi giorni». (anc)

@fnsisocial
Editoria
16 Ott 2025
Il Vernacoliere sospende le pubblicazioni, a novembre 2025 ultima uscita
Editoria
08 Ott 2025
Editoria, Barachini: «Con gli over the top concorrenza non leale. Serve un codice etico»
Editoria
27 Set 2025
Informazione, Barachini: «Giornalisti primo argine alle fake news, l'Ia sia un aiuto non un sostituto»
 Le altre news

Articoli correlati

Vertenze13 Ott 2025
Sciopero alla Dire, il sindacato: «L'azienda garantisca gli stipendi e rispetti il contratto di lavoro»
Vertenze09 Ott 2025
Editoria, Barachini: «Seguiamo il caso del Tirreno, pronti a intervenire»
Media02 Ott 2025
Media, Barachini alla Ue: «Spero che anche altri Paesi comprendano la necessità di sostenere il settore»
Associazioni02 Ott 2025
Lavoro, precariato e crescita del sistema: Asu, Regione e Odg Umbria lanciano una nuova legge per l'editoria
Editoria27 Set 2025
Informazione, Barachini: «Giornalisti primo argine alle fake news, l'Ia sia un aiuto non un sostituto»
Formazione18 Set 2025
'IA e informazione giornalistica: proposta di una guida etico - deontologica', il 2 ottobre seminario a Bolzano
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits