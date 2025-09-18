Luca Ubaldeschi (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

16 Ott 2025

Luca Ubaldeschi lascia la direzione delle testate di Nord Est Multimedia

Il giornalista ha rassegnato le proprie dimissioni per intraprendere una nuova esperienza professionale, con effetto dall'11 novembre 2025.

In una nota riportata dall’agenzia Ansa giovedì 16 ottobre 2025 Nord Est Multimedia comunica che Luca Ubaldeschi, direttore responsabile delle testate edite dalla società, ha rassegnato le proprie dimissioni per intraprendere una nuova esperienza professionale, con effetto dall'11 novembre.



Ubaldeschi «lascia l'incarico dopo due anni di grande impegno e dedizione: nel corso del suo mandato ha guidato le testate con passione, rigore giornalistico e costante attenzione all'evoluzione del panorama dell'informazione, contribuendo a dare forma al progetto di Nord Est Multimedia».



Luca Ubaldeschi «ringrazia l'Editore per il sostegno e l'opportunità offerta nel corso della sua Direzione, e la Redazione per il contributo sempre assicurato». Nord Est Multimedia S.p.A. ringrazia Luca Ubaldeschi «per il lavoro svolto, formula i migliori auguri per le sue prossime esperienze professionali e anticipa che il nome del nuovo Direttore verrà comunicato nei prossimi giorni». (anc)