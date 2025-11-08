Zecca nuovo direttore generale di Cairo Editore, Braggio nominato ad de La7

02 Dic 2025

I due manager in carica rispettivamente dal 1° gennaio 2026 e dal 1° dicembre 2025.

Alberto Braggio è il nuovo amministratore delegato de La7 dal 1° dicembre e dal 1° gennaio 2026 Edoardo Zecca entra in Cairo Editore come direttore generale. Lo riporta l’agenzia Ansa martedì 2 dicembre 2025, ricordando che Zecca era direttore operativo nel gruppo Società Editrice Italiana ed in precedenza ha lavorato in Telettra, Rcs, Mondadori, Telecom, Fieg e Sole 24 Ore. Braggio lavora nel Gruppo Cairo Communication dal 2001 e fa parte dei consigli di amministrazione di Cairo Editore, CairoRCS Media, M-Dis, ADS e del consiglio generale della Fieg. Negli ultimi anni in particolare Alberto Braggio ha seguito le attività operative della Cairo Editore con il ruolo di direttore generale. (anc)