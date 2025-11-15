2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
«Il Gruppo Gedi comunica di aver sottoscritto un accordo preliminare per la cessione della testata La Sentinella del Canavese (e delle relative attività digitali) alla Società Ledi s.r.l.». Lo si legge in una nota diffusa martedì 23 dicembre 2025.
Il Gruppo Gedi prosegue: «Ledi s.r.l. è una società – detenuta al 100% dalla “Fondazione Carella Donata” – che svolge l’attività editoriale attraverso la pubblicazione della testata quotidiana “L’Edicola”. Il perfezionamento della cessione è previsto entro il mese di gennaio con efficacia 1° febbraio 2026. La cessione – si conclude la nota - è subordinata all’espletamento delle usuali procedure sindacali nonché alla stipulazione del conseguente atto notarile definitivo». (anc)