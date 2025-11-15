CERCA
La Sentinella del Canavese di lunedì 22 dicembre 2025
Editoria 23 Dic 2025

Gruppo Gedi: «Sottoscritto l’accordo preliminare per la cessione de La Sentinella del Canavese»

L’acquirente è la Società Ledi s.r.l., il perfezionamento dell’operazione «è previsto entro il mese di gennaio con efficacia 1° febbraio 2026».

«Il Gruppo Gedi comunica di aver sottoscritto un accordo preliminare per la cessione della testata La Sentinella del Canavese (e delle relative attività digitali) alla Società Ledi s.r.l.». Lo si legge in una nota diffusa martedì 23 dicembre 2025.

Il Gruppo Gedi prosegue: «Ledi s.r.l. è una società – detenuta al 100% dalla “Fondazione Carella Donata” – che svolge l’attività editoriale attraverso la pubblicazione della testata quotidiana “L’Edicola”. Il perfezionamento della cessione è previsto entro il mese di gennaio con efficacia 1° febbraio 2026. La cessione – si conclude la nota - è subordinata all’espletamento delle usuali procedure sindacali nonché alla stipulazione del conseguente atto notarile definitivo». (anc)

