Verso lo sciopero
Fnsi 16 Nov 2025

Comunicato sindacale Fnsi sullo sciopero del 28 novembre

In previsione dello sciopero per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico, il sindacato ha chiesto, attraverso i Cdr, per domenica 16 novembre la pubblicazione sui giornali e la lettura in video del comunicato sindacale (ex articolo 34 del Cnlg) riportato di seguito.

In previsione dello sciopero proclamato per venerdì 28 novembre 2025 per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico, la Fnsi ha chiesto, attraverso i Cdr, alle testate giornalistiche, cartacee e online, alle agenzie di stampa e alle emittenti radiotelevisive pubbliche e private di pubblicare sull'edizione di domenica 16 novembre o di leggere, sempre domenica 16, il comunicato sindacale (ex articolo 34 del Cnlg) riportato anche di seguito:

COMUNICATO SINDACALE
Il giornalismo è presidio fondamentale per la vita democratica del nostro Paese, ma la qualità dell'informazione si sta deteriorando.
Gli editori non hanno colto le opportunità nei ricavi della trasformazione digitale del settore e davanti alla crisi dei media tradizionali hanno preferito tagliare il costo del lavoro.
La riduzione degli organici delle redazioni e delle retribuzioni dei giornalisti attraverso licenziamenti, ripetuti stati di crisi con le casse integrazioni e migliaia di prepensionamenti, la paralisi contrattuale hanno inaridito l'offerta di notizie con ricadute negative sul pluralismo e sul diritto dei cittadini a essere informati.
Per queste ragioni i giornalisti hanno proclamato lo sciopero nazionale per il 28 novembre per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro Fnsi-Fieg, scaduto da oltre dieci anni.
Ritengono che per lo sviluppo dell'informazione sia necessario un nuovo accordo con gli editori che tenga conto della perdita del potere d'acquisto degli stipendi eroso dall'inflazione, che favorisca l'ingresso nelle redazioni di giovani, che garantisca diritti e retribuzioni adeguate alle migliaia di collaboratori e corrispondenti - per lo più precari - che tutti i giorni raccontano quanto accade nelle nostre città.
Il nuovo contratto non deve lasciare indietro nessuno, tutelando i diritti acquisiti, contemplando nuove figure professionali e occupandosi di intelligenza artificiale e di equo compenso per la cessione dei contenuti sul web.
Lo sciopero, che sarà preceduto il giorno prima, 27 novembre, da una manifestazione di piazza a Roma, non ha motivazioni politiche, ma vuole ribadire che un'informazione di qualità è possibile solo con giornalisti professionali liberi tutelati, come tutti i lavoratori del nostro Paese, nei loro diritti e nelle retribuzioni adeguate dal rinnovo del contratto di lavoro.

@fnsisocial
Fnsi
15 Nov 2025
Pubblicare un comunicato sindacale non è una scelta dei direttori, ma un obbligo contrattuale
Fnsi
14 Nov 2025
Contratto Fnsi - Fieg, le iniziative delle Associazioni regionali di Stampa a sostegno dello sciopero
Fnsi
14 Nov 2025
Sciopero dei giornalisti, Slc Cgil: «Senza contratto e diritti informazione libera a rischio»
Fnsi
13 Nov 2025
Contratto Fnsi - Fieg, Costante: «Tavolo interrotto a causa di proposta irricevibile. Dagli editori un gioco inaccettabile»
Minacce15 Nov 2025
Vibo Valentia, danneggiata l'auto del giornalista Pietro Comito
Associazioni15 Nov 2025
Città di Castello, il sottosegretario Barachini visita 'Edicola alla residenza protetta'
Cdr14 Nov 2025
Cdr Tgr Lombardia: «A che titolo Unirai dovrebbe partecipare alla nostra assemblea?»
Iniziative14 Nov 2025
'Indipendenza della magistratura e libertà di informazione', Costante: «Sul lavoro precario la Costituzione viene ignorata»
Cdr14 Nov 2025
Ast e Cdr del Tirreno: «Appello degli editori stride con il comportamento del Gruppo Sae»
Internazionale14 Nov 2025
Accuse di Mosca al Corriere della Sera, la Fnsi al fianco dei colleghi
