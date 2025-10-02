Alberto Barachini (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

13 Nov 2025

Barachini: «Abbiamo fatto tanto per l’editoria e stiamo ancora lavorando»

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha parlato in occasione di un evento organizzato dal Gruppo Corriere dell'Umbria: «Sappiamo che per il settore è un momento complesso, ma stiamo cercando risorse».

«Stiamo lavorando per sostenere il settore e abbiamo lavorato in questi anni con tante misure a sostegno degli editori, degli editori locali, della stampa locale, delle edicole, e lavoreremo anche in prospettiva»: lo ha detto, come riporta l’agenzia Ansa giovedì 13 novembre 2025, il sottosegretario all'Editoria, Alberto Barachini, in occasione dell'evento del Gruppo Corriere dell'Umbria dedicato a editoria e informazione a Città di Castello.



A margine dell'incontro, Barachini ha risposto alle domande dei giornalisti sui fondi pubblici destinati al comparto.



«Sappiamo - ha aggiunto Barachini a proposito dei fondi pubblici destinati al comparto - che è un momento complesso, ma stiamo cercando risorse. Con la responsabilità condivisa fra istituzioni ed editori possiamo sicuramente superare le difficoltà».



Il sottosegretario ha concluso ricordando le misure già varate a sostegno delle imprese editoriali e delle edicole, definendole «fondamentali per mantenere vivo il pluralismo e garantire ai cittadini un'informazione di qualità, accessibile e radicata nei territori». (anc)