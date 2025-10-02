CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Alberto Barachini (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Editoria 13 Nov 2025

Barachini: «Abbiamo fatto tanto per l’editoria e stiamo ancora lavorando»

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha parlato in occasione di un evento organizzato dal Gruppo Corriere dell'Umbria: «Sappiamo che per il settore è un momento complesso, ma stiamo cercando risorse».

«Stiamo lavorando per sostenere il settore e abbiamo lavorato in questi anni con tante misure a sostegno degli editori, degli editori locali, della stampa locale, delle edicole, e lavoreremo anche in prospettiva»: lo ha detto, come riporta l’agenzia Ansa giovedì 13 novembre 2025, il sottosegretario all'Editoria, Alberto Barachini, in occasione dell'evento del Gruppo Corriere dell'Umbria dedicato a editoria e informazione a Città di Castello.

A margine dell'incontro, Barachini ha risposto alle domande dei giornalisti sui fondi pubblici destinati al comparto.

«Sappiamo - ha aggiunto Barachini a proposito dei fondi pubblici destinati al comparto - che è un momento complesso, ma stiamo cercando risorse. Con la responsabilità condivisa fra istituzioni ed editori possiamo sicuramente superare le difficoltà».

Il sottosegretario ha concluso ricordando le misure già varate a sostegno delle imprese editoriali e delle edicole, definendole «fondamentali per mantenere vivo il pluralismo e garantire ai cittadini un'informazione di qualità, accessibile e radicata nei territori». (anc)

@fnsisocial
Editoria
20 Ott 2025
Marina Berlusconi: «Le Big Tech sono ‘gente che se ne frega’. Da loro concorrenza sleale»
Editoria
16 Ott 2025
Luca Ubaldeschi lascia la direzione delle testate di Nord Est Multimedia
Editoria
16 Ott 2025
Il Vernacoliere sospende le pubblicazioni, a novembre 2025 ultima uscita
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni10 Nov 2025
Campania, assalto al furgone della tipografia: tre giornali non arrivano in edicola. Fnsi e Sugc: «Inquietante»
Associazioni08 Nov 2025
Sicilia, l’Irfis raccoglie l’appello dell’Assostampa: «La graduatoria per i fondi per l’editoria sarà pubblicata in chiaro»
Vertenze23 Ott 2025
Il Tirreno, Fnsi: «Vicini al collega del Cdr sospeso dall'azienda e alla lotta dell'Ast»
Vertenze13 Ott 2025
Sciopero alla Dire, il sindacato: «L'azienda garantisca gli stipendi e rispetti il contratto di lavoro»
Vertenze09 Ott 2025
Editoria, Barachini: «Seguiamo il caso del Tirreno, pronti a intervenire»
Media02 Ott 2025
Media, Barachini alla Ue: «Spero che anche altri Paesi comprendano la necessità di sostenere il settore»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits