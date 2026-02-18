Il contratto nazionale di lavoro giornalistico Fnsi-Fieg

20 Mag 2026

Emendamento al Dl Lavoro su efficacia contratti, Costante: «Anticostituzionale e un danno ai lavoratori»

La segretaria generale Fnsi commentando l'iniziativa della Lega in commissione Lavoro alla Camera, mercoledì 20 maggio 2026: «Capisco la voglia di qualcuno di aiutare surrettiziamente lo sviluppo di contratti che non sono neppure considerati dal Cnel, ma ricordo a tutti che il Decreto nasce per aiutare i lavoratori, non il contrario».

«Verrebbe voglia di non rispondere neppure ad una tale castroneria, ma tant'è. Mentre ovviamente l'auspicio del sindacato è che il Parlamento attivi ogni azione per rafforzare la vacanza contrattuale, faccio notare che pensare di poter privare una categoria del proprio contratto e quindi del diritto di scegliersi l'organizzazione sindacale è 'leggermente' anticostituzionale». Lo afferma Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, in merito all'emendamento della Lega al Decreto Lavoro secondo cui i contratti collettivi non rinnovati da sei anni cesserebbero di avere efficacia e verrebbero cancellati dall'Archivio del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.



«Capisco la voglia di qualcuno di aiutare surrettiziamente lo sviluppo di contratti che non sono neppure considerati dal Cnel, ma ricordo a tutti - prosegue Costante - che il Decreto 1° maggio nasce per aiutare i lavoratori e non per danneggiarli. Non voglio neppure pensare che dietro a questa iniziativa ci sia la mano di qualche editore oppure di chi vuole azzerare le tutele della libertà di informazione. Evidentemente con il 56° posto nel ranking mondiale sulla libertà di stampa l'Italia non ha ancora toccato il fondo». (mf)