Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

16 Mag 2026

Tajani: «Siamo tutti impegnati a garantire la sicurezza dei giornalisti»

Il ministro degli Esteri: «È chiaro che più ci si spinge in aree complicate più poi è difficile l'assistenza. Noi possiamo soltanto dire quando è troppo pericoloso e quando è assolutamente sconsigliato andare nei posti perché i rischi sono ben al di sopra del servizio che si può rendere ai cittadini».

«Siamo tutti impegnati a cercare di garantire nel modo migliore possibile la sicurezza dei giornalisti»: quando sono all'estero «possiamo sempre cercare di tutelarli. Le ambasciate danno informazioni e assistenza. Questo assolutamente l'abbiamo fatto» con chi «era in difficoltà». Lo ha affermato, come riporta l’agenzia Ansa venerdì 14 maggio 2026, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo in videocollegamento al talk "Mondo nel caos. Guerra, geopolitica e informazione", organizzato a Trieste nell'ambito degli appuntamenti dedicati al Premio giornalistico Almerigo Grilz.



Tajani ha poi aggiunto: «È chiaro che più ci si spinge in aree complicate più poi è difficile l'assistenza. Noi possiamo soltanto dire quando è troppo pericoloso e quando è assolutamente sconsigliato andare nei posti perché i rischi sono ben al di sopra del servizio che si può rendere ai cittadini». Il ministro ha concluso invitando a «non rischiare oltre il necessario» perché «poi significa non poter fare più servizio pubblico». (anc)