CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Istituzioni 16 Mag 2026

Tajani: «Siamo tutti impegnati a garantire la sicurezza dei giornalisti»

Il ministro degli Esteri: «È chiaro che più ci si spinge in aree complicate più poi è difficile l'assistenza. Noi possiamo soltanto dire quando è troppo pericoloso e quando è assolutamente sconsigliato andare nei posti perché i rischi sono ben al di sopra del servizio che si può rendere ai cittadini».

«Siamo tutti impegnati a cercare di garantire nel modo migliore possibile la sicurezza dei giornalisti»: quando sono all'estero «possiamo sempre cercare di tutelarli. Le ambasciate danno informazioni e assistenza. Questo assolutamente l'abbiamo fatto» con chi «era in difficoltà». Lo ha affermato, come riporta l’agenzia Ansa venerdì 14 maggio 2026, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo in videocollegamento al talk "Mondo nel caos. Guerra, geopolitica e informazione", organizzato a Trieste nell'ambito degli appuntamenti dedicati al Premio giornalistico Almerigo Grilz.

Tajani ha poi aggiunto: «È chiaro che più ci si spinge in aree complicate più poi è difficile l'assistenza. Noi possiamo soltanto dire quando è troppo pericoloso e quando è assolutamente sconsigliato andare nei posti perché i rischi sono ben al di sopra del servizio che si può rendere ai cittadini». Il ministro ha concluso invitando a «non rischiare oltre il necessario» perché «poi significa non poter fare più servizio pubblico». (anc)

@fnsisocial
Istituzioni
16 Mag 2026
Barachini: «L’IA deve rimanere uno strumento, necessario proteggere la responsabilità editoriale e il lavoro umano»
Istituzioni
15 Mag 2026
Rai, Giachetti si incatena in Aula «finché non si sblocca la Vigilanza». Usigrai: «Battaglia sacrosanta»
Istituzioni
13 Mag 2026
IA, Mattarella: «Necessaria regolamentazione seria e globale per la tutela del diritto d'autore»
 Le altre news

Articoli correlati

Anniversario09 Mag 2026
9 maggio, giornalisti ed editori: «Impegno comune a favore di un'Europa forte, democratica e unita»
Associazioni08 Mag 2026
Verona, il Consiglio comunale all'unanimità: «Il contratto nazionale dei giornalisti va rinnovato»
Libertà di informazione03 Mar 2026
Piattaforma per la sicurezza dei giornalisti: «In Europa clima sempre più ostile verso chi fa informazione»
Premi e Concorsi21 Feb 2026
Premio Castello 2025, assegnati i riconoscimenti ai vincitori della sezione speciale 'Destinazione Altrove'
Editoria18 Feb 2026
Milleproroghe, salta la proroga del credito d'imposta sulla carta
Editoria11 Feb 2026
Editoria, Costante: «Per una informazione di qualità occorre sostenere il lavoro dei giornalisti»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
Fascistissima
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits