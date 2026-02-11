Foto: ImagoEconomica/Fnsi

09 Mag 2026

9 maggio, giornalisti ed editori: «Impegno comune a favore di un'Europa forte, democratica e unita»

In occasione della Giornata dell'Europa, media e rappresentanti del settore di tutto il continente, incluse la Fnsi e la Ejf, hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta - riportata di seguito - per ribadire il ruolo e l'importanza dell'informazione professionale, libera e indipendente, pilastro della democrazia.

In occasione della Giornata dell'Europa, media e rappresentanti del settore dell'informazione di tutto il continente, incluse la Federazione nazionale della Stampa italiana e la Federazione europea dei giornalisti, si uniscono per riaffermare il loro comune impegno a favore di un'Europa forte, democratica e unita.



L'Europa si trova ad affrontare sfide profonde e complesse. In un momento in cui le forze antidemocratiche stanno guadagnando terreno a livello globale e la disinformazione minaccia di erodere la fiducia nelle nostre società, il ruolo dei media indipendenti e pluralisti non è mai stato così essenziale.



L'Europa è più di un progetto politico o economico. È una promessa condivisa: di pace, libertà, democrazia e dignità umana. Per milioni di persone, rimane la garanzia più solida di un futuro sicuro, stabile e prospero in un mondo incerto. Oggi, questa promessa deve essere attivamente tutelata, rafforzata e rinnovata.



In qualità di giornalisti e professionisti dei media, riconosciamo la nostra responsabilità in questo momento. Una stampa libera e indipendente è un pilastro della democrazia. Fornendo informazioni professionali e basate sui fatti, promuovendo un dibattito aperto e chiedendo conto a chi detiene il potere, contribuiamo a garantire che i cittadini rimangano informati, coinvolti e responsabilizzati.



Perché la forza dell'Europa risiede nei suoi cittadini. Una cittadinanza informata e attiva è fondamentale per la resilienza delle nostre democrazie. Al di là dei confini, delle lingue e delle culture, la collaborazione e il dialogo sono gli strumenti che colmano le divisioni e costruiscono la comprensione reciproca.



In questa Giornata dell'Europa, celebriamo non solo i traguardi raggiunti dall'Europa, ma anche ciò che può diventare. Un'Europa che continua a battersi per la libertà e la solidarietà. Un'Europa che investe nell'informazione professionale e nella trasparenza. Un'Europa che considera la diversità un punto di forza e lavora collettivamente per una prosperità condivisa.



Ci appelliamo ai responsabili politici, alla società civile e ai cittadini affinché sostengano il giornalismo indipendente, anche tutelando il diritto d'autore e i diritti connessi e supportando modelli di business sostenibili che consentano ai media editoriali di mantenere redazioni solide, con giornalisti dotati di strumenti e formazione adeguati a svolgere il loro lavoro di interesse pubblico, difendere i valori democratici e contribuire in modo costruttivo a plasmare il futuro dell'Europa.



PER APPROFONDIRE

L'elenco completo dei firmatari del documento è pubblicato sul sito web della Efj.