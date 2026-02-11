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Papa Leone XIV (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Anniversario 04 Mag 2026

Papa Leone: «Ricordiamo giornalisti e reporter vittime di guerra e violenza»

Il Pontefice in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, domenica 3 maggio 2026: «Diritto spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto».

«Oggi si celebra la Giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall'Unesco. Purtroppo, questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza». Così Papa Leone XIV al termine del Regina Coeli in piazza San Pietro, domenica 3 maggio 2026.

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