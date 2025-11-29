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La cerimonia all'Altare della Patria per la Festa della Liberazione (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Fnsi e Stampa Romana in corteo a Roma
Il presidente Fnsi Vittorio di Trapani al monumento a Matteotti a Roma
Il segretario Usigrai Daniele Macheda a Riano (Roma)
Anna Del Freo, componente della giunta Fnsi, al corteo di Milano
A Genova con la vignetta di Stefano Rolli stampata sulle magliette
Iniziative 25 Apr 2026

25 aprile, il sindacato alle manifestazioni per la Festa della Liberazione

Fnsi e Associazioni regionali di Stampa hanno aderito, come da tradizione, alle iniziative organizzate nelle principali città italiane con Anpi, istituzioni locali, altri sindacati e associazioni in occasione dell'81° anniversario della sconfitta del nazifascismo.

Sindacato dei giornalisti in piazza in occasione della Festa della Liberazione dal nazifascismo. Anche il 25 aprile 2026 Fnsi e Associazioni regionali di Stampa hanno aderito, come ormai da tradizione, alle manifestazioni organizzate nelle principali città italiane insieme con Anpi, istituzioni locali, altri sindacati e associazioni.

A Roma la giornata di celebrazioni è stata aperta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha reso omaggio, all'Altare della Patria, al milite ignoto e a tutti i caduti per la Liberazione, deponendo una corona d'alloro. Il Capo dello Stato era accompagnato dalla premier Giorgia Meloni e dai presidenti delle camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Presenti anche i vertici dell'Esercito e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche.

Alle iniziative che hanno poi animato le vie della città erano presenti anche rappresentanti della Fnsi e dell'Associazione Stampa Romana, che domani, 26 aprile, parteciperà anche alla Festa della Resistenza organizzata da Roma Capitale al Mattatoio di Testaccio.

Sempre a Roma, come ogni anno, il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani, ha portato un mazzo di fiori al monumento che ricorda Giacomo Matteotti, sul Lungotevere Arnaldo da Brescia.

A Riano, alle porte della Capitale, il segretario Usigrai, Daniele Macheda, ha invece reso omaggio al monumento che ricorda il luogo dove il corpo di Matteotti fu ritrovato.

A Milano l'Associazione Lombarda dei Giornalisti ha aderito al corteo in programma nel pomeriggio da corso Venezia.

A Genova colleghi dell'Assostampa Ligure hanno sfilato indossando magliette bianche con su stampata la vignetta di Rolli per il 25 aprile.

L'Associazione della Stampa Emilia-Romagna ha partecipato alle celebrazioni organizzate dal Comune di Pontenure. A Trieste i giornalisti dell'Assostampa Fvg hanno aderito alle manifestazioni promosse dagli altri sindacati. Alle iniziative di Palermo ha partecipato una delegazione di Assostampa Sicilia. 

MULTIMEDIA
Nella galleria fotografica in alto alcune foto delle manifestazioni per la Festa della Liberazione 2026. (mf)

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