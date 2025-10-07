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Media 04 Apr 2026

Journalism Trust Initiative, Rsf punta sull'Italia per far crescere il progetto

Creato nel 2018, in collaborazione con oltre 130 esperti internazionali, con l'obiettivo di contrastare la disinformazione definendo e promuovendo degli standard comuni di lavoro, a inizio 2026 il programma coinvolge già più di 2.400 testate giornalistiche in 127 Paesi.

Reporter senza frontiere punta sull'Italia per incrementare le adesioni alla Journalism Trust Initiative, lo standard internazionale ISO che definisce criteri chiari e misurabili per rafforzare trasparenza, etica e affidabilità dei media, promuovendo e certificando il giornalismo di qualità. Creata nel 2018 da Rsf, in collaborazione con oltre 130 esperti internazionali, con l'obiettivo di contrastare la disinformazione definendo e promuovendo degli standard comuni di lavoro, a inizio 2026 la Journalism Trust Initiative (Jti) coinvolge più di 2.400 testate giornalistiche in 127 Paesi.

Si tratta di un protocollo volontario che consente alle testate di analizzare, migliorare e rendere pubbliche le proprie procedure editoriali. Un processo organizzato in tre fasi: l'autovalutazione da parte della redazione attraverso un questionario; la pubblicazione del report Jti per rendere trasparenti e accessibili le informazioni al pubblico e agli altri portatori di interessi; il rilascio della certificazione (opzionale) da parte di un ente terzo, per chi intende attestare ufficialmente la conformità agli standard.

Le testate che in tutto il mondo aderiscono al Jti si impegnano a rispettare un rigoroso codice di condotta che riguarda, ad esempio, la trasparenza su proprietà e finanziamento, la solidità dei processi di verifica delle informazioni, l'osservanza dei principi etici e deontologici della professione giornalistica.

La certificazione consente ai media di rafforzare la propria credibilità, migliorare la visibilità online, accedere più facilmente a opportunità di finanziamento, contribuire a un ecosistema informativo più sano e può essere usata nei sistemi di indicizzazione algoritmica e di raccomandazione (feed dei social media, classifiche di ricerca, pubblicità programmatica), con un ritorno di immagine e - potenzialmente - economico.

«Nell'era digitale – si legge sul sito web dell'iniziativa – è diventato sempre più difficile distinguere le informazioni plasmate da interessi particolari da quelle prodotte da professionisti dell'informazione indipendenti e imparziali. Un dibattito pubblico aperto e onesto, volto a informare il grande pubblico, è sempre più difficile da sostenere, soprattutto in un contesto in cui la propaganda e le fake news sembrano in aumento e la fiducia nelle istituzioni e nei media è in calo. Per affrontare queste sfide, in linea con la lotta per la libertà di informazione, Journalism Trust Initiative è uno standard internazionale che mira a promuovere e salvaguardare concretamente un giornalismo degno di questo nome».

PER APPROFONDIRE
Tutte le informazioni sull'iniziativa sono disponibili su journalismtrustinitiative.org. (mf)

@fnsisocial
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