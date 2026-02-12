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Un momento della presentazione delle iniziative 'Tg2 50' (Foto: ImagoEconomica)
Usigrai 16 Mar 2026

Usigrai: «I 50 anni del Tg2 siano occasione di rilancio e di innovazione per l'informazione Rai»

Il sindacato dei giornalisti Rai: «Oggi più che mai serve recuperare quella missione di sperimentazione del servizio pubblico rilanciando il Tg2 con risorse adeguate, scelte aziendali all’altezza della sua storia, in modo che questi 50 anni siano solo la tappa di un cammino ancora lungo».

«Tanti auguri al Tg2 per i suoi primi 50 anni. Pionieristico, corsaro, nel 1976 ha aperto la stagione del pluralismo informativo. Da sempre laboratorio per nuovi formati e nuovi linguaggi, il tg2 nella sua storia ha saputo precorrere i tempi affermandosi anche attraverso le sue storiche rubriche». Così l'Usigrai in una nota diffusa domenica 15 marzo 2026.

«Oggi più che mai – incalza il sindacato dei giornalisti Rai – l'Usigrai è convita che serva recuperare quella missione di sperimentazione del servizio pubblico rilanciando il Tg2 con risorse adeguate, scelte aziendali all’altezza della sua storia, in modo che questi 50 anni siano solo la tappa di un cammino ancora lungo». (mf)

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