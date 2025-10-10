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Sergio Mattarella (Foto: quirinale.it)
Anniversario 07 Apr 2026

Giovanni Amendola, il ricordo di Mattarella a 100 anni dalla morte: «Avversò ogni forma di violenza politica»

«Intellettuale fine e appassionato, deputato e ministro autorevole, fu espressione, tra le più alte, di quell'antifascismo liberale che tentò, senza successo, di risparmiare al Paese la torsione del totalitarismo», scrive il Capo dello Stato del «giornalista prestigioso» alla cui memoria è intitolato l'Inpgi.

«Giovanni Amendola moriva cento anni or sono in Francia per le conseguenze di un agguato di sicari fascisti. La Repubblica lo ricorda come uno dei più prestigiosi esponenti che seppe opporsi - pagando di persona - all'involuzione autoritaria delle istituzioni, con la sua idea esigente di liberalismo fondata sulla difesa del Parlamento e sulla divisione dei poteri, avversando ogni forma di violenza politica, nemica del libero esprimersi della volontà e della sovranità popolare». Così, martedì 7 aprile 2026, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda Giovanni Amendola in occasione del centenario della morte.

«Intellettuale fine e appassionato, giornalista prestigioso, deputato e ministro autorevole - scrive ancora il Capo dello Stato - Amendola fu espressione, tra le più alte, di quell'antifascismo liberale che tentò, senza successo, di risparmiare al Paese la torsione del totalitarismo. Amendola fu promotore dell'Aventino: dopo il delitto Matteotti si batté con tutte le proprie energie per sollevare l'opinione pubblica contro il governo Mussolini, responsabile dell'omicidio, ma le aggressioni delle 'squadracce nere' riservarono a lui la medesima sorte di Matteotti».

Per Mattarella, con i suoi scritti Amendola «contribuì al rinnovamento della cultura italiana nei primi del Novecento. Meridionalista colto e al tempo stesso concreto, avvertì con anticipo la crisi dello Stato liberale e cercò di rafforzare i caratteri democratici del sistema politico, facendo appello per un verso a un'etica pubblica delle responsabilità, per altro verso a un consolidamento delle istituzioni rappresentative».

A Giovanni Amendola, alla cui memoria è intitolato l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi), «appartenne una visione europea, sia pure agli albori di ciò che più compiutamente maturò nel secondo dopoguerra. La ricorrenza del centenario, oggi, consente di cogliere radici ideali e fili di continuità tra la battaglia per la libertà e la democrazia dei primi anni Venti del Novecento e lo Stato di diritto, il pluralismo delle istituzioni e della società che ha preso forma con la Repubblica», conclude il Presidente della Repubblica. (mf)

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