Il sottosegretario all’Editoria, Alberto Barachini (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

30 Mar 2026

Barachini: «Radio Radicale importante strumento di democrazia partecipata»

Il sottosegretario all’Editoria per i 50 anni dell'emittente: «Ne auguro altri 100 in questo solco».

«Radio Radicale ha avvicinato il mondo della politica e delle istituzioni ai cittadini, rendendo comprensibile e trasparente la vita dei palazzi. Dalle dirette delle sedute parlamentari a quelle dei congressi e dei processi, il lavoro dei suoi giornalisti ha mostrato il dietro le quinte delle dinamiche sociali del nostro Paese. Un impegno costante che, sin dalla rassegna stampa del mattino, ha consentito ai cittadini di osservare la realtà, anche internazionale, così come di capire anche gli aspetti più tecnici dei cambiamenti in ogni ambito». Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria, Alberto Barachini, in una nota riportata dall’agenzia Ansa lunedì 30 marzo 2026.



Barachini conclude: «A Radio Radicale, che compie oggi 50 anni, ne auguro altri 100 nel solco di questo importante cammino dalla parte della democrazia partecipata». (anc)