CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Papa Leone XIV (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Anniversario 21 Mar 2026

Papa Leone XIV a Tgcom24: «Contrastare le fake news»

Il Pontefice ha scritto una lettera al direttore Andrea Pucci e alla redazione in occasione del venticinquesimo anniversario della fondazione della testata.

«Desidero far pervenire il mio cordiale saluto e il mio apprezzamento per il servizio che questa testata giornalistica svolge quotidianamente a favore dell'informazione. In un tempo segnato da significativi cambiamenti e da parole troppo spesso gridate sul web, il compito dei media diventa una missione importante». Lo si legge in una lettera, riportata dall’agenzia Ansa sabato 21 marzo 2026, inviata da Papa Leone XIV in occasione del venticinquesimo anniversario della fondazione di Tgcom24 al direttore Andrea Pucci e alla redazione.

«Vi esorto – prosegue il Pontefice - a continuare a costruire ponti di dialogo, favorendo una narrazione che non si fermi alla superficie della cronaca, ma che sappia guardare con rispetto, solidarietà e compassione alle periferie della sofferenza».

Leone XIV conclude: «La ricerca della verità richiede di essere sempre accompagnata da un profondo senso di responsabilità etica, contrastando la diffusione di fake news e promuovendo una cultura dell'incontro che unisca le diverse anime della nostra società. L'informazione, quando è libera e rispettosa della dignità umana, diventa uno strumento potente per edificare il popolo dei lettori e degli ascoltatori in cammino verso una pace disarmata e perseverante». (anc)

@fnsisocial
Anniversario
20 Mar 2026
32 anni senza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, Usigrai e Cdr Tg3: «Verità e giustizia non si prescrivono»
Anniversario
17 Mar 2026
Tg2, Mattarella riceve una delegazione della redazione: «Auguri per i prossimi 50 anni»
Anniversario
16 Mar 2026
Papa Leone ai giornalisti: «Raccontare la guerra con gli occhi delle vittime per non trasformarla in un videogame»
 Le altre news

Articoli correlati

Usigrai16 Mar 2026
Usigrai: «I 50 anni del Tg2 siano occasione di rilancio e di innovazione per l'informazione Rai»
Associazioni11 Mar 2026
Bologna, il 13 marzo iniziativa per i 47 anni dall'attentato all'Aser nel quale morì Graziella Fava
Lavoro autonomo11 Feb 2026
Inpgi, una ricerca sul lavoro giornalistico autonomo per i 100 anni dell'Istituto
Istituzioni02 Gen 2026
Mattarella, il ricordo dei giornalisti vittime del terrorismo nel discorso di fine anno
Cdr10 Ott 2025
Setteottobre, nuovi annunci a pagamento su Repubblica e Stampa. I giornalisti: «Offensivi verso il nostro lavoro»
Iniziative01 Ott 2025
Libertà di stampa, Costante a Conselice: «A rischio non solo in Italia, difenderla è difendere la democrazia»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
Fascistissima
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits