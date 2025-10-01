Papa Leone XIV (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

21 Mar 2026

Papa Leone XIV a Tgcom24: «Contrastare le fake news»

Il Pontefice ha scritto una lettera al direttore Andrea Pucci e alla redazione in occasione del venticinquesimo anniversario della fondazione della testata.

«Desidero far pervenire il mio cordiale saluto e il mio apprezzamento per il servizio che questa testata giornalistica svolge quotidianamente a favore dell'informazione. In un tempo segnato da significativi cambiamenti e da parole troppo spesso gridate sul web, il compito dei media diventa una missione importante». Lo si legge in una lettera, riportata dall’agenzia Ansa sabato 21 marzo 2026, inviata da Papa Leone XIV in occasione del venticinquesimo anniversario della fondazione di Tgcom24 al direttore Andrea Pucci e alla redazione.



«Vi esorto – prosegue il Pontefice - a continuare a costruire ponti di dialogo, favorendo una narrazione che non si fermi alla superficie della cronaca, ma che sappia guardare con rispetto, solidarietà e compassione alle periferie della sofferenza».



Leone XIV conclude: «La ricerca della verità richiede di essere sempre accompagnata da un profondo senso di responsabilità etica, contrastando la diffusione di fake news e promuovendo una cultura dell'incontro che unisca le diverse anime della nostra società. L'informazione, quando è libera e rispettosa della dignità umana, diventa uno strumento potente per edificare il popolo dei lettori e degli ascoltatori in cammino verso una pace disarmata e perseverante». (anc)