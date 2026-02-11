Il sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

16 Mag 2026

Barachini: «L’IA deve rimanere uno strumento, necessario proteggere la responsabilità editoriale e il lavoro umano»

Il sottosegretario all’Informazione e all'Editoria: «L'intelligenza artificiale rischia di cambiare sia le dinamiche del lavoro giornalistico, sia anche la percezione dei cittadini riguardo l'informazione».

«L'intelligenza artificiale oggi è un tema che dobbiamo affrontare assolutamente perché dobbiamo equilibrare o riequilibrare il sistema editoriale. L'intelligenza artificiale rischia di cambiare sia le dinamiche del lavoro giornalistico, sia anche la percezione dei cittadini riguardo l'informazione. Bisogna fare si che l'intelligenza artificiale sia uno strumento ma resti la responsabilità editoriale e il lavoro umano, la verifica delle fonti e dell'affidabilità delle informazioni. Questo serve anche a ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini». Così Alberto Barachini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio all’Informazione e all'Editoria, conversando con Adnkronos venerdì 15 maggio 2026 a margine di Capri Talks, la 'due giorni' di confronto organizzata da Spin Factor a Capri. (anc)