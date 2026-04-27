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La prima pagina de La Stampa di giovedì 14 maggio 2026
Cdr 14 Mag 2026

La Stampa, il Cdr sospende lo stato di agitazione: «Da Sae garanzie soddisfacenti»

La decisione all'indomani della conclusione della procedura sindacale del tavolo di cessione di ramo d'azienda, auspicando «il mantenimento di relazioni sindacali ispirate a condivisi principi di trasparenza e collaborazione».

Il Comitato di redazione de La Stampa, «conclusa la procedura sindacale del tavolo di cessione di ramo d'azienda previsto dall'articolo 47 della legge 428/90, che riconosce importanti garanzie su stabilità occupazionale e retributiva, e auspicando il mantenimento di relazioni sindacali ispirate a condivisi principi di trasparenza e collaborazione, considera soddisfacenti le garanzie offerte dal gruppo Sae e sospende lo stato d'agitazione dichiarato lo scorso dicembre». È quanto si legge in una nota pubblicata giovedì 14 maggio 2026 anche sull’edizione cartacea del quotidiano.

«La redazione – prosegue il Cdr – è quindi disponibile e concorde nel riprendere la programmazione delle iniziative speciali sul territorio, escludendo fin d'ora ogni genere di collaborazione ad attività non giornalistiche e riservandosi di stabilire al più presto in un incontro con l'azienda le modalità di partecipazione». (mf)

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