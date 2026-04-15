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Foto: ImagoEconomica/Fnsi (2019)
Cdr 30 Apr 2026

Cdr Tg3: «Non si risparmia sulla qualità dell'informazione per i cittadini che pagano il canone»

Giornaliste e giornalisti chiedono all'azienda di ripristinare quanto prima l'abbonamento all'agenzia France-Presse, «strumento fondamentale di lavoro» per la redazione esteri. «Non si può ridurre la copertura delle notizie proprio in un momento delicato come questo», lamentano.

«Non si risparmia sulla qualità dell’informazione per i cittadini che pagano il canone». Le giornaliste e i giornalisti del Tg3 – si legge in una nota del Cdr – si uniscono all'appello perché la Rai ripristini quanto prima l'abbonamento all’agenzia France-Presse. «È uno strumento fondamentale di lavoro per la nostra redazione esteri, indispensabile per la copertura non solo della Francia, ma anche di molte altre aree del mondo, come Africa e Medio Oriente. Costituisce quindi un supporto prezioso per i nostri colleghi inviati sul campo e per chi monitora le notizie dal desk», scrive il Comitato di redazione.

«Se l'azienda vuole risparmiare - incalzano i rappresentanti sindacali - ha molti altri modi, ma non si può ridurre la copertura delle notizie proprio in un momento delicato come questo. Ci aspettiamo quindi che l'abbonamento venga ripristinato quanto prima, nel rispetto del nostro lavoro e quindi del diritto dei nostri telespettatori ad essere adeguatamente informati». (mf)

@fnsisocial
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