Foto: ImagoEconomica/Fnsi
Media 03 Dic 2025

Mfe, da Rti e Medusa Film azione legale contro Perplexity AI per violazione del diritto d'autore

Le società del gruppo Mediaset accusano l'azienda americana di aver utilizzato senza permesso e su larga scala numerosi contenuti audiovisivi e cinematografici di loro proprietà per addestrare i suoi sistemi. «Si tratta della prima causa in Italia legata all'uso dell'intelligenza artificiale», spiegano.

Reti Televisive Italiane (Rti) e Medusa Film hanno avviato un'azione legale presso il Tribunale Civile di Roma contro Perplexity AI Inc., società statunitense attiva nell'intelligenza artificiale generativa. Lo rende noto un comunicato delle società del gruppo Mfe-Mediaset, nel quale si spiega che «si tratta della prima iniziativa legale in Italia mirata a contestare violazioni del diritto d'autore legate all'uso dell'intelligenza artificiale».

Secondo le due società, Perplexity avrebbe utilizzato senza permesso e su larga scala numerosi contenuti audiovisivi e cinematografici di loro proprietà per addestrare i propri sistemi di intelligenza artificiale. Un'attività che, per Rti e Medusa, rappresenterebbe una violazione dei diritti d'autore e di altri diritti connessi.

Con il ricorso, le due società del gruppo Mfe-Mediaset chiedono al Tribunale «di riconoscere l'illiceità della condotta, bloccare qualsiasi ulteriore utilizzo non autorizzato dei loro contenuti e condannare Perplexity AI al risarcimento dei danni». È inoltre richiesta l'applicazione di una penale giornaliera in caso di eventuali violazioni future. (Ansa, 3 dicembre 2025)

