02 Lug 2025

Taglio alle dirette di Radio Radicale, Stampa Romana: «Fare chiarezza sull’emittente»

Il sindacato regionale: «Solidarietà alla redazione. Si tratta di un nuovo segnale negativo, dopo le prospettive di ridimensionamento già evocate dai vertici».

«L'Associazione Stampa Romana esprime piena solidarietà ai giornalisti di Radio Radicale che, con un comunicato dell'assemblea, hanno manifestato la loro contrarietà allo stop alla programmazione serale in diretta nel mese di agosto, decisa senza alcun confronto». Lo si legge in una nota diffusa dal sindacato regionale martedì 1° luglio 2025.



Stampa Romana conclude: «Un nuovo segnale negativo, dopo le prospettive di ridimensionamento già evocate dai vertici dell'emittente. È necessario che la proprietà di Radio Radicale faccia chiarezza sulle sue intenzioni, dopo le vicende societarie che hanno riguardato il Centro di produzione e le ricorrenti voci di vendita dell'emittente, che, grazie a una convenzione, si giova di un cospicuo finanziamento pubblico per garantire un'informazione di servizio». (anc)