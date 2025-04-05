CERCA
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (Foto: @Quirinale su X)
Anniversario 30 Gen 2026

Informazione, Mattarella: «Oggi il rischio di un abbattimento del pluralismo è elevato»

Il presidente della Repubblica in un intervento per i 30 anni del Foglio: «Il ruolo di giornali e giornalisti come contropotere è fondamentale».

«I rapidi cambiamenti tecnologici, la concentrazione della proprietà dei nuovi media in poche mani, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e la diffusione delle fake news rappresentano sfide significative per le democrazie liberali. Oggi, il rischio di un abbattimento del pluralismo, sostituito da una comunicazione globale uniforme e orientata da interessi, è particolarmente elevato. In questi contesti, il ruolo dei giornalisti e dei giornali, storicamente inteso come contropotere in grado di stimolare il pensiero critico, il dibattito e la libertà di scelta dei cittadini, è più che mai fondamentale». Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento su Il Foglio in occasione dei trent'anni del quotidiano.

«In tre decenni di vita il Foglio ha saputo conquistarsi, nel non facile panorama editoriale italiano, il suo spazio di voce critica, capace di suscitare proposte, dibattito, confronto, sulle principali vicende politiche, economiche e culturali del nostro paese - prosegue - Sin dal suo esordio, il Foglio si è caratterizzato come giornale d'opinione, grazie a una veste grafica e alla innovativa scelta dei contenuti, proponendo sempre, con assertività e disponibilità al confronto, una prospettiva mai scontata».

L'augurio rivolto al Foglio è quindi «di svolgere la sua missione editoriale con rinnovato impegno e determinazione». (Ansa – 30 gennaio 2026)

Anniversario
28 Gen 2026
Mostar, 32 anni fa l'uccisione di Marco Luchetta, Alessandro 'Sasa' Ota e Dario D'Angelo
Anniversario
27 Gen 2026
Giorno della memoria, Mattarella: «Nella Repubblica non c'è posto per il veleno dell'odio razziale»
Anniversario
26 Gen 2026
I giornalisti siciliani ricordano Mario Francese: iniziative a Palermo e Siracusa
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
