2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
È morto il giornalista bolognese Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall'Emilia-Romagna del primo Tg5 di Enrico Mentana. L'annuncio è stato dato in diretta dal Tg5. Aveva compiuto 77 anni lo scorso novembre. Ha raccontato da inviato tra i più importanti eventi in regione, ultimi quelli relativi alle alluvioni.
Nato a Bologna nel 1948, si era laureato all'Accademia di Belle Arti con indirizzo scenografia, poi ha frequentato l'Accademia Antoniana per la recitazione. Ha lavorato come attore radiofonico e televisivo in Rai prima di approdare alle tv private come cronista e a poi Mediaset, sua consacrazione.
I colleghi lo ricordano per la sua professionalità e il suo garbo umano. (Ansa - 5 gennaio 2026)