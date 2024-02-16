CERCA
Il giornalista Gianluigi Armaroli (Foto: streaming da tgcom24.mediaset.it)
Lutto 05 Gen 2026

È morto Gianluigi Armaroli, volto dall'Emilia Romagna per il Tg5

Storico corrispondente sotto la direzione di Enrico Mentana, aveva compiuto 77 anni a novembre 2025. Ha raccontato da inviato tra i più importanti eventi in regione, ultimi quelli relativi alle alluvioni.

È morto il giornalista bolognese Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall'Emilia-Romagna del primo Tg5 di Enrico Mentana. L'annuncio è stato dato in diretta dal Tg5. Aveva compiuto 77 anni lo scorso novembre. Ha raccontato da inviato tra i più importanti eventi in regione, ultimi quelli relativi alle alluvioni.

Nato a Bologna nel 1948, si era laureato all'Accademia di Belle Arti con indirizzo scenografia, poi ha frequentato l'Accademia Antoniana per la recitazione. Ha lavorato come attore radiofonico e televisivo in Rai prima di approdare alle tv private come cronista e a poi Mediaset, sua consacrazione.

I colleghi lo ricordano per la sua professionalità e il suo garbo umano. (Ansa - 5 gennaio 2026)

Lutto
03 Gen 2026
Addio a Franco Donarelli, vignettista di Repubblica e L’Ora. Il cordoglio dell’Assostampa Sicilia
Lutto
02 Gen 2026
Siracusa, morto Corrado Maiorca. Il cordoglio di Assostampa Sicilia
Lutto
30 Dic 2025
Addio a Piergiorgio Orsini, decano dei giornalisti abruzzesi. Il cordoglio di Sga
