CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
È morto Sergio Menicucci, il cordoglio di Stampa Romana
Lutto 27 Gen 2026

È morto Sergio Menicucci, il cordoglio di Stampa Romana

Il giornalista è stato anche caporedattore della sede regionale Rai del Molise.

L'Associazione Stampa Romana, in una nota diffusa lunedì 26 gennaio 2026, esprime «profondo cordoglio per la morte di Sergio Menicucci,  giornalista che nella sua lunga carriera in Rai ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di caporedattore della sede regionale del Molise. Da sempre impegnato nel sindacato, per difendere i colleghi più deboli, Sergio Menicucci ha dato il suo appassionato e generoso contributo negli organismi della nostra associazione, di Fnsi, Inpgi, Casagit».

Stampa Romana conclude stringendosi ai familiari del cronista scomparso, «in particolare al figlio, anche lui giornalista, Ernesto». (anc)

@fnsisocial
Lutto
22 Gen 2026
Addio a Giuliano Taddei, il cordoglio dell’Associazione Stampa Toscana
Lutto
10 Gen 2026
Morto Mauro Piccoli, capocronista di Repubblica e «gentiluomo del giornalismo»
Lutto
08 Gen 2026
Addio a Chiara Valentini, biografa di Berlinguer
 Le altre news

Articoli correlati

Istituzioni02 Gen 2026
Mattarella, il ricordo dei giornalisti vittime del terrorismo nel discorso di fine anno
Associazioni15 Set 2025
Dieci anni senza Dante Ciliani, il ricordo dell'Associazione stampa Umbra
Anniversario08 Lug 2025
Dieci anni senza Santo Della Volpe, il ricordo della Fnsi
Anniversario10 Giu 2024
Centenario delitto Matteotti, Fnsi: «Una targa per ricordarne l'attività di giornalista»
Anniversario20 Mar 2024
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, Mattarella: «Assassini e mandanti ancora senza nome: una ferita che riguarda tutti»
Internazionale16 Feb 2024
Navalny, l'oppositore di Putin muore in carcere. Era detenuto dal 2021
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits