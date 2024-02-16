È morto Sergio Menicucci, il cordoglio di Stampa Romana

27 Gen 2026

Il giornalista è stato anche caporedattore della sede regionale Rai del Molise.

L'Associazione Stampa Romana, in una nota diffusa lunedì 26 gennaio 2026, esprime «profondo cordoglio per la morte di Sergio Menicucci, giornalista che nella sua lunga carriera in Rai ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di caporedattore della sede regionale del Molise. Da sempre impegnato nel sindacato, per difendere i colleghi più deboli, Sergio Menicucci ha dato il suo appassionato e generoso contributo negli organismi della nostra associazione, di Fnsi, Inpgi, Casagit».



Stampa Romana conclude stringendosi ai familiari del cronista scomparso, «in particolare al figlio, anche lui giornalista, Ernesto». (anc)