22 Gen 2026

Addio a Giuliano Taddei, il cordoglio dell’Associazione Stampa Toscana

Il giornalista, morto all’età di 86 anni, era stato tra i primi a dar vita ai programmi delle televisioni locali.

È morto a Firenze all'età di 86 anni Giuliano Taddei, uno dei primi giornalisti a dar vita ai programmi delle televisioni locali in Toscana e non solo. Lo riporta l’Adnkronos giovedì 22 gennaio 2026, specificando che l'annuncio della scomparsa è stato dato dall'Associazione Stampa Toscana, attraverso il presidente Sandro Bennucci e Franco Morabito insieme con il Consiglio direttivo dell'Ussi, esprimendo «profondo cordoglio».



Giuliano Taddei era nato a Firenze ed è stato l'anima giornalistica delle testate del gruppo fondato da Mauro Montagni: "Canale dei Bambini", "Teleregione" e poi, con la sua "EffeGi Television" fino ad "Antenna 5".



Appassionato di vela e di sci, Taddei ne aveva fatto una professione: indimenticate le sue trasmissioni "Ennecomeneve" e "viva l'estate". È stato attivissimo fino ai primi anni 2000 anche nella cronaca locale, onnipresente ad eventi, inaugurazioni, avvenimenti nella sua Firenze. (anc)