CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Leonardo Maria del Vecchio, presidente di Lmdv Capital (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Editoria 22 Gen 2026

Gruppo Editoriale Nazionale, Monrif accetta l’offerta vincolante di Lmdv Capital per quota di maggioranza

Il presidente Leonardo Maria del Vecchio: «L’operazione rientra in un progetto industriale di lungo periodo che riconosce all'editoria un ruolo centrale per il Paese». Nella serata del 22 gennaio tutte le redazioni dei giornali del Gruppo si riuniranno in assemblea congiunta.

In un comunicato stampa riportato dall’agenzia Ansa giovedì 22 gennaio 2026, Lmdv Capital ha reso noto che il Consiglio di amministrazione presieduto da Leonardo Maria Del Vecchio «ha formalizzato un'offerta vincolante per l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in En - Editoriale Nazionale». Il Cda di Monrif, conclude la nota, «ha deliberato di procedere verso la formalizzazione dell'operazione».

Il presidente di Lmdv Capital, Leonardo Maria del Vecchio, ha commentato: «Questa operazione rientra in un progetto industriale di lungo periodo che riconosce all'editoria un ruolo centrale per il Paese. Crediamo nel valore dell'informazione di qualità e nell'autonomia delle redazioni. Il nostro impegno è investire con capitale paziente, mettendo tecnologia e competenze al servizio del lavoro giornalistico. Una volta completati i passaggi formali – ha concluso del Vecchio - intendiamo confrontarci con giornalisti, redazioni e Comitati di redazione per costruire un percorso condiviso».

Andrea Riffeser Monti, presidente del gruppo Monrif, ha aggiunto: «Siamo felici e onorati di questo accordo con Leonardo Maria Del Vecchio, che rafforza il futuro di un'informazione libera e responsabile, oggi più che mai essenziale per la democrazia del nostro Paese».

Nella serata del 22 gennaio tutte le redazioni dei giornali del Gruppo Editoriale Nazionale si riuniranno in assemblea congiunta. (anc)

@fnsisocial
Editoria
21 Gen 2026
Confindustria Radio Tv: «Il governo riporti l’editoria al centro dell’agenda politica»
Editoria
21 Gen 2026
Odg Piemonte: «Garanzie occupazionali e di indipendenza per il futuro di Stampa e Sentinella del Canavese»
Editoria
21 Gen 2026
Il Giornale, Angelucci acquisisce da Paolo Berlusconi un'ulteriore quota del 25%
 Le altre news

Articoli correlati

Lavoro autonomo21 Gen 2026
Die, ricostituita la Commissione per l'equo compenso nel lavoro giornalistico
Vertenze21 Gen 2026
Cessione La Stampa, Fnsi: «Sae garantisca concretezza»
Iniziative21 Gen 2026
Una nuova legge a tutela dell'informazione, dibattito in Campidoglio 'per salvare il giornalismo'
Authority20 Gen 2026
Editoria, Agcom: «Cartacei o digitale, si conferma la crisi dei quotidiani»
Formazione16 Gen 2026
'Una legge per difendere le notizie e salvare il giornalismo', il 21 gennaio dibattito in Campidoglio
Istituzioni14 Gen 2026
Cessione Gedi, Barachini alla Camera: «Pluralismo e tutela dell'occupazione priorità del governo»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits