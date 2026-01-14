Leonardo Maria del Vecchio, presidente di Lmdv Capital (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

22 Gen 2026

Gruppo Editoriale Nazionale, Monrif accetta l’offerta vincolante di Lmdv Capital per quota di maggioranza

Il presidente Leonardo Maria del Vecchio: «L’operazione rientra in un progetto industriale di lungo periodo che riconosce all'editoria un ruolo centrale per il Paese». Nella serata del 22 gennaio tutte le redazioni dei giornali del Gruppo si riuniranno in assemblea congiunta.

In un comunicato stampa riportato dall’agenzia Ansa giovedì 22 gennaio 2026, Lmdv Capital ha reso noto che il Consiglio di amministrazione presieduto da Leonardo Maria Del Vecchio «ha formalizzato un'offerta vincolante per l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in En - Editoriale Nazionale». Il Cda di Monrif, conclude la nota, «ha deliberato di procedere verso la formalizzazione dell'operazione».



Il presidente di Lmdv Capital, Leonardo Maria del Vecchio, ha commentato: «Questa operazione rientra in un progetto industriale di lungo periodo che riconosce all'editoria un ruolo centrale per il Paese. Crediamo nel valore dell'informazione di qualità e nell'autonomia delle redazioni. Il nostro impegno è investire con capitale paziente, mettendo tecnologia e competenze al servizio del lavoro giornalistico. Una volta completati i passaggi formali – ha concluso del Vecchio - intendiamo confrontarci con giornalisti, redazioni e Comitati di redazione per costruire un percorso condiviso».



Andrea Riffeser Monti, presidente del gruppo Monrif, ha aggiunto: «Siamo felici e onorati di questo accordo con Leonardo Maria Del Vecchio, che rafforza il futuro di un'informazione libera e responsabile, oggi più che mai essenziale per la democrazia del nostro Paese».



Nella serata del 22 gennaio tutte le redazioni dei giornali del Gruppo Editoriale Nazionale si riuniranno in assemblea congiunta. (anc)