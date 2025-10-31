CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (Foto: quirinale.it)
Istituzioni 15 Gen 2026

Mattarella: «La libertà di stampa è antidoto contro gli abusi di poteri pubblici e privati»

Il presidente della Repubblica: «Ogni repressione passa, anzitutto, dalla repressione contro i cronisti. I temi della libertà di informazione si nutrono anche delle regole con cui la comunità internazionale definisce i suoi profili. A questo riguardo il Media Freedom Act è un importante contributo in questa direzione».

«Il giornalismo libero è antidoto contro abusi, manipolazioni ad opera di poteri pubblici e privati, contro opacità e menzogne, consentendo la possibilità di formarsi un'opinione indipendente, basata su rigorosa rappresentazione dei fatti». Lo ha detto, come riporta l’agenzia Ansa giovedì 15 gennaio 2026, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i partecipanti al Seminario di Venezia per la stampa britannica.

Mattarella ha proseguito: «Pensiamo a quanto sta accadendo in questi giorni in Iran: insieme alla efferata crudeltà dello sterminio dei manifestanti, occultare quanto avviene - le manifestazioni di piazza, la repressione, le uccisioni - è stata la prima preoccupazione di un regime, che, fin dall'inizio, ha tentato di bloccare l'accesso alle fonti di informazione, la diffusione delle notizie». 

Il Capo dello Stato ha sottolineato che «ogni repressione, ogni manipolazione dei principi di libertà passa, anzitutto, dalla repressione contro i giornalisti. Non è un caso che i regimi più efferati provvedano subito a comprimere gli spazi della libertà di informazione, non appena viene posto in discussione il loro operato».

Quello della stampa, ha continuato Mattarella, è «un impegno di verità e di libertà, che viene spesso pagato a caro prezzo: nel 2025 - come segnala la Federazione internazionale dei giornalisti - oltre 120 giornalisti e operatori dell'informazione hanno trovato la morte nei conflitti, molti di essi a Gaza».

Il presidente della Repubblica ha concluso: «I temi della libertà di informazione si nutrono anche delle regole con cui la comunità internazionale definisce i suoi profili. A questo riguardo è, certamente, di grande valore che la Unione europea abbia voluto definire - con il Regolamento europeo sulla libertà dei media- un importante contributo in questa direzione». (anc)

@fnsisocial
Istituzioni
15 Gen 2026
Sicurezza, bozza Viminale: «Aggravante per delitti contro i giornalisti»
Istituzioni
14 Gen 2026
Cessione Gedi, Barachini alla Camera: «Pluralismo e tutela dell'occupazione priorità del governo»
Istituzioni
09 Gen 2026
Da Radio Radicale a Paragon, le risposte della presidente Meloni sui temi dell'informazione
 Le altre news

Articoli correlati

Ordine14 Gen 2026
Formazione, Bartoli: «Sospensione e radiazione per chi non ha i crediti». Contraria la Fnsi
Fnsi09 Gen 2026
Fnsi: «Giornalisti da 10 anni senza contratto, alla Fieg finanziamenti milionari». Flash mob alla Camera
Media09 Dic 2025
La Ue indaga su Google per l'uso di contenuti degli editori per addestrare l'intelligenza artificiale
Anniversario25 Nov 2025
Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, Mattarella: «Libertà va difesa ogni giorno»
Lavoro autonomo21 Nov 2025
Manovra, emendamento per l'obbligo di sicurezza per i giornalisti freelance in zone di guerra
Fnsi31 Ott 2025
Fnsi, la sentenza della Consulta sulla rappresentanza sindacale tutela le organizzazioni più rappresentative: «Un principio di democrazia»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits