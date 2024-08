Trapani vista dall'alto (Foto: Myke Bryan, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)

07 Ago 2024

Assostampa Sicilia: «Concorso da rifare per l’addetto stampa al Comune di Trapani? Caso unico in Italia»

L'Associazione ha replicato alle affermazioni del deputato regionale del Pd Dario Safina.

«"Purtroppo la graduatoria per l'addetto stampa al comune di Trapani è scaduta e occorrerà rifare il concorso". Lo ha dichiarato il deputato regionale del Pd Dario Safina, nel corso della trasmissione The Politicom su Telesud, rispondendo a una domanda in studio del segretario provinciale di Assostampa Vito Orlando. Un concorso bandito nel dicembre 2020, proprio ad opera di Safina, allora assessore comunale e vicesindaco della precedente amministrazione Tranchida, ed esitato da una commissione giudicatrice dove era presente anche un componente indicato dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia. La graduatoria finale e la nomina del vincitore del concorso fu pubblicata il 18 gennaio 2022». Lo riporta l’Assostampa Sicilia in una nota pubblicata sul suo sito web mercoledì 7 agosto 2024.



«La giornalista vincitrice – prosegue il sindacato regionale - non è però mai stata chiamata in servizio perché l'amministrazione non era riuscita ad approvare gli strumenti contabili e di bilancio dell’Ente, dal consuntivo del 2020 in poi. Solo lo scorso 12 giugno il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione triennale, l'ultimo ancora mancante per poter tornare ad assumere».



Per questo l'Associazione Siciliana della Stampa, «a firma del suo segretario regionale Giuseppe Rizzuto, ha pochi giorni dopo chiesto al sindaco Giacomo Tranchida "l'immediata immissione in servizio del vincitore del concorso per giornalista pubblico", senza ricevere risposta dal primo cittadino. "Siamo a fianco della collega - ha commentato Orlando - per ogni iniziativa ritenga intraprendere. Di questo caso, unico in Italia, informeremo la segreteria nazionale della Fnsi e chiederemo un intervento immediato del sindacato dei giornalisti"».