Il municipio di Aosta (Foto: da stampavaldostana.it)

27 Gen 2026

Aosta, Asva: «Il Comune verso il concorso per l'ufficio stampa. Confronto positivo dopo l'esternalizzazione del servizio»

L’incontro si è svolto dopo la richiesta di chiarimenti da parte del sindacato regionale.

«Le tappe sono quelle previste dalla legge: l’individuazione della figura dell’addetto stampa nel Piao, il Piano integrato di attività e organizzazione, del Comune di Aosta. La contrattazione di secondo livello per applicare il contratto del personale giornalista del comparto unico regionale all’amministrazione comunale. Una procedura di selezione pubblica per individuare la figura. È la strada dettata dall’amministrazione comunale di Aosta dopo la richiesta di chiarimenti e di incontro da parte dell’Asva, l’Associazione Stampa Valdostana, sindacato unitario dei giornalisti valdostani aderente alla Fnsi». Così l’Asva in una nota pubblicata sul suo sito web martedì 27 gennaio 2026.



«La giunta comunale – prosegue il sindacato regionale - ha approvato nei giorni scorsi la delibera che prevede un servizio esterno per comunicazione e informazione. Il sindaco Raffaele Rocco e la vicesindaca Valeria Fadda, delegata per la Comunicazione istituzionale, hanno spiegato in un incontro con l’Asva, nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio all’Hôtel des Etats, che la procedura è stata scelta per garantire un servizio ritenuto fondamentale di cui il Comune è già sguarnito da alcune settimane. L’Asva, che aveva preso posizione sulle parole del sindaco Rocco in Consiglio comunale, quando aveva parlato di un presunto risparmio nel servizio e delle difficoltà interpretative della nuova legge regionale, ha chiesto un incontro per ottenere chiarezza».



L’Asva sottolinea poi che «in Valle d’Aosta, il personale degli uffici stampa del comparto unico deve essere reclutato sulla base delle leggi regionali 22 del 2010 e 8 del 2021. La strada del concorso, da sempre auspicata dal sindacato perché opportunità occupazionale interessante, è stata sposata dall’amministrazione per la possibilità di valutare le competenze e la professionalità dei partecipanti. L’Asva ha dato la massima disponibilità, in raccordo con i sindacati confederali, ad avviare al più presto la contrattazione decentrata per applicare il nuovo contratto al Comune».



L’Assostampa conclude: «All’incontro erano presenti, per l’amministrazione comunale, anche il segretario generale Stefano Franco, il capo di gabinetto Fabio Molino, la funzionaria Ppr della Segreteria del sindaco Valentina Contardo. Per l’Asva erano presenti il presidente Alessandro Mano, il delegato del direttivo per gli uffici stampa Luca Ventrice e il tesoriere Thomas Piccot». (anc)