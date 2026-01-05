CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Il municipio di Aosta (Foto: da stampavaldostana.it)
Associazioni 27 Gen 2026

Aosta, Asva: «Il Comune verso il concorso per l'ufficio stampa. Confronto positivo dopo l'esternalizzazione del servizio»

L’incontro si è svolto dopo la richiesta di chiarimenti da parte del sindacato regionale.

«Le tappe sono quelle previste dalla legge: l’individuazione della figura dell’addetto stampa nel Piao, il Piano integrato di attività e organizzazione, del Comune di Aosta. La contrattazione di secondo livello per applicare il contratto del personale giornalista del comparto unico regionale all’amministrazione comunale. Una procedura di selezione pubblica per individuare la figura. È la strada dettata dall’amministrazione comunale di Aosta dopo la richiesta di chiarimenti e di incontro da parte dell’Asva, l’Associazione Stampa Valdostana, sindacato unitario dei giornalisti valdostani aderente alla Fnsi». Così l’Asva in una nota pubblicata sul suo sito web martedì 27 gennaio 2026.

«La giunta comunale – prosegue il sindacato regionale - ha approvato nei giorni scorsi la delibera che prevede un servizio esterno per comunicazione e informazione. Il sindaco Raffaele Rocco e la vicesindaca Valeria Fadda, delegata per la Comunicazione istituzionale, hanno spiegato in un incontro con l’Asva, nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio all’Hôtel des Etats, che la procedura è stata scelta per garantire un servizio ritenuto fondamentale di cui il Comune è già sguarnito da alcune settimane. L’Asva, che aveva preso posizione sulle parole del sindaco Rocco in Consiglio comunale, quando aveva parlato di un presunto risparmio nel servizio e delle difficoltà interpretative della nuova legge regionale, ha chiesto un incontro per ottenere chiarezza».

L’Asva sottolinea poi che «in Valle d’Aosta, il personale degli uffici stampa del comparto unico deve essere reclutato sulla base delle leggi regionali 22 del 2010 e 8 del 2021. La strada del concorso, da sempre auspicata dal sindacato perché opportunità occupazionale interessante, è stata sposata dall’amministrazione per la possibilità di valutare le competenze e la professionalità dei partecipanti. L’Asva ha dato la massima disponibilità, in raccordo con i sindacati confederali, ad avviare al più presto la contrattazione decentrata per applicare il nuovo contratto al Comune».

L’Assostampa conclude: «All’incontro erano presenti, per l’amministrazione comunale, anche il segretario generale Stefano Franco, il capo di gabinetto Fabio Molino, la funzionaria Ppr della Segreteria del sindaco Valentina Contardo. Per l’Asva erano presenti il presidente Alessandro Mano, il delegato del direttivo per gli uffici stampa Luca Ventrice e il tesoriere Thomas Piccot». (anc)

@fnsisocial
Associazioni
21 Gen 2026
Aosta, Asva: «Preoccupazione per l’esternalizzazione del servizio di ufficio stampa del Comune»
Associazioni
21 Gen 2026
Trapani, Assostampa: «Il Comune rispetti le norme sull'informazione pubblica»
Associazioni
17 Gen 2026
Ferrara: il Premio Stampa 2026 assegnato ai giornalisti, agli operatori e ai tecnici di Telestense
 Le altre news

Articoli correlati

Editoria27 Gen 2026
Editoria, Barachini: «Anche nel 2026 misure mirate per edicole e futuro del settore»
Vertenze26 Gen 2026
Il Tirreno, il Cdr: «Sospeso lo stato di agitazione sugli inserti speciali». Ast: «Scelta condivisibile, ora cambio di passo dell'Azienda»
Anniversario26 Gen 2026
I giornalisti siciliani ricordano Mario Francese: iniziative a Palermo e Siracusa
Anniversario08 Gen 2026
Beppe Alfano, a 33 anni dall'omicidio il ricordo con due iniziative a Barcellona Pozzo di Gotto
Minacce07 Gen 2026
Inviati Rai aggrediti a Crans - Montana, la solidarietà del sindacato
Formazione05 Gen 2026
Il ruolo dei media nell'educazione finanziaria: corso di formazione il 12 febbraio
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits