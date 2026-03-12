La locandina dell’evento in ricordo di Youssef Abanoub (Foto: associazioneliguregiornalisti.org)

17 Mar 2026

La Spezia, giornalisti esclusi dalla commemorazione per Youssef Abanoub. L’Assostampa Liguria: «Inaccettabile»

Il sindacato regionale: «I cronisti sono prima stati invitati all’appuntamento» organizzato in memoria del 18enne ucciso all’Istituto Chiodo lo scorso 16 gennaio «e poi hanno dovuto stare fuori dalla scuola fino a che non iniziasse la conferenza stampa».

«La Spezia. I giornalisti, questa mattina, sono stati esclusi dalla commemorazione per Youssef Abanoub, il 18enne ucciso a scuola all’Istituto Chiodo il 16 gennaio scorso». Lo denuncia l’Assostampa Liguria in una nota diffusa martedì 17 marzo 2026.



Il sindacato regionale prosegue: «L’appuntamento con inizio alle 10.30 è stato pubblicizzato con locandine affisse per strada e la partecipazione di numerose figure istituzionali. La dirigente scolastica, questa mattina, ha lasciato i cronisti fuori dal portone della scuola sostenendo si trattasse di un evento privato con la famiglia di Youssef. La dirigente ha aggiunto che la conferenza stampa – come da comunicato – era stata convocata al termine dell’appuntamento. Ma l’invito della scuola inviato via mail ai giornalisti era intitolato “invito a intervenire” alla commemorazione».



Per l’Assostampa Liguria quanto accaduto è una situazione «inaccettabile. I cronisti sono prima stati invitati all’appuntamento e poi hanno dovuto stare fuori dalla scuola fino a che non iniziasse la conferenza stampa». (anc)