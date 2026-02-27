L'ingresso dei Cantieri Culturali della Zisa (Foto: Miceli Vincenzo via commons.wikimedia.org)

16 Mar 2026

Assostampa Sicilia cambia sede

Da martedì 24 marzo 2026 gli uffici del sindacato regionale si spostano ai Cantieri culturali alla Zisa, in via Paolo Gili 4, a Palermo, al piano terra della 'Palazzina gialla' che si trova a ridosso del Crezi.plus.

L'Associazione siciliana della Stampa cambia sede. «Dopo trent’anni – scrive il sindacato regionale in una nota diffusa lunedì 16 marzo 2026 – è venuto il momento di cambiare casa. Dalla settimana prossima, la sede dell’Associazione siciliana della stampa, sindacato unitario dei giornalisti, sarà ai Cantieri culturali alla Zisa a Palermo in via Paolo Gili 4».



Gli uffici saranno ospitati al piano terra della 'Palazzina gialla' che si trova a ridosso del Crezi.plus. «La nuova sede – scrive ancora l'Assostampa – ospiterà, oltreché la segreteria del sindacato anche gli uffici di corrispondenza di Inpgi e Casagit e naturalmente sarà anche la sede principale degli eventi organizzati dal Circolo della stampa. Per queste ragioni da venerdì 20 a martedì 24 marzo gli uffici dell'Associazione siciliana della Stampa non saranno operativi e anche il numero di telefono fisso 091 58 10 01 non sarà attivo».



In questo periodo i soci potranno chiamare il numero 351 72 47 055 che sarà disponibile tutte le mattine dalle 9 alle 13. La ripresa delle attività regolari in base agli orari tradizionali fissati dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 sarà comunicata appena la nuova sede sarà operativa. (mf)