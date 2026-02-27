L'Associazione siciliana della Stampa cambia sede. «Dopo trent’anni – scrive il sindacato regionale in una nota diffusa lunedì 16 marzo 2026 – è venuto il momento di cambiare casa. Dalla settimana prossima, la sede dell’Associazione siciliana della stampa, sindacato unitario dei giornalisti, sarà ai Cantieri culturali alla Zisa a Palermo in via Paolo Gili 4».
Gli uffici saranno ospitati al piano terra della 'Palazzina gialla' che si trova a ridosso del Crezi.plus. «La nuova sede – scrive ancora l'Assostampa – ospiterà, oltreché la segreteria del sindacato anche gli uffici di corrispondenza di Inpgi e Casagit e naturalmente sarà anche la sede principale degli eventi organizzati dal Circolo della stampa. Per queste ragioni da venerdì 20 a martedì 24 marzo gli uffici dell'Associazione siciliana della Stampa non saranno operativi e anche il numero di telefono fisso 091 58 10 01 non sarà attivo».
In questo periodo i soci potranno chiamare il numero 351 72 47 055 che sarà disponibile tutte le mattine dalle 9 alle 13. La ripresa delle attività regolari in base agli orari tradizionali fissati dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 sarà comunicata appena la nuova sede sarà operativa. (mf)