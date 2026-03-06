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La sede Rai di Firenze (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Cdr 17 Mar 2026

Ast e Cdr Rai Toscana «Presidio in difesa della storica sede di Firenze il 19 marzo»

Alla mobilitazione, che «servirà anche per sensibilizzare l'opinione pubblica in vista degli scioperi proclamati dalla Federazione nazionale della Stampa, il 27 marzo e il 16 aprile 2026, per il rinnovo del contratto di lavoro bloccato addirittura da 10 anni», hanno aderito, tra gli altri, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, la presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Stefania Saccardi, e la sindaca di Firenze, Sara Funaro.

«Associazione Stampa Toscana, Comitato di redazione e Assemblea dei redattori della Tgr Rai della Toscana organizzano per il 19 marzo, alle ore 15,00, un presidio davanti alla storica sede Rai della Toscana, in piazza Ettore Bernabei, a Firenze, in difesa della sede stessa che l'Azienda ha deciso di mettere in vendita. Non solo si tratta di un immobile prestigioso, disegnato dall'architetto Italo Gamberini, ma anche di un punto di riferimento per tutta la società toscana». Lo si legge in un comunicato congiunto diffuso martedì 17 marzo 2026.

La nota prosegue: «Il presidio, al quale sono invitati amministratori, forze politiche e le organizzazioni sindacali, società civile e naturalmente tutti i colleghi giornalisti, servirà anche per sensibilizzare l'opinione pubblica in vista degli scioperi proclamati dalla Federazione nazionale della Stampa, il 27 marzo e il 16 aprile 2026, per il rinnovo del contratto di lavoro bloccato addirittura da 10 anni».

Assostampa, Cdr e Assemblea dei redattori della Tgr Rai Toscana concludono sottolineando che «alla manifestazione hanno aderito, fra gli altri, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, l'assessora alla cultura e all'informazione della Regione Toscana Cristina Manetti, la presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Stefania Saccardi, il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, la sindaca di Firenze, Sara Funaro, l’assessora all’urbanistica, Caterina Biti, altri esponenti politici e di associazioni». (anc)

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