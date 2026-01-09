CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La segretaria generale Fnsi, Alessandra Costante (Foto: screenshot da la7.it)
Gli studi di Omnibus
Fnsi 18 Mar 2026

Rinnovo contratto Fieg, Costante: «Il 27 marzo e il 16 aprile scioperiamo per il futuro dell'informazione»

La segretaria generale Fnsi ospite della trasmissione Omnibus, su La7, il 18 marzo 2026, ha ricordato le ragioni della mobilitazione che riporterà i giornalisti italiani a incrociare le braccia. Ha anche ribadito la «forte preoccupazione» per le cessioni di Repubblica e La Stampa e auspicato che l'arrivo di un editore giovane come Leonardo Maria Del Vecchio alla guida dei quotidiani di Editoriale Nazionale «possa spingere le aziende a ripensare l'informazione in maniera moderna, ma garantendo la dignità dei giornalisti e del giornalismo».

«Il 27 marzo e il 16 aprile la Federazione nazionale della Stampa ha proclamato altre due giornate di sciopero perché il contratto di lavoro dei giornalisti è scaduto da 10 anni e le proposte presentate dagli editori della Fieg al tavolo del rinnovo sono irricevibili, sia dal punto di vista economico, sia per il futuro del sistema informazione». Lo ha detto Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, partecipando mercoledì 18 marzo 2026 alla trasmissione Omnibus, su La7, condotta da Alessandra Sardoni.

«Parlare di rinnovo del contratto – ha aggiunto Costante – senza parlare di come normare l'impiego dell'intelligenza artificiale nelle redazioni significa fare un danno a tutta l'informazione. Proporre di ridurre i compensi (gli editori vorrebbero ridurli del 20%) e i diritti dei giornalisti di oggi e di domani significa che non si crede nel futuro dell'informazione».

La segretaria generale Fnsi ha anche ribadito la «forte preoccupazione» per le cessioni in corso delle testate del gruppo Gedi, La Stampa e Repubblica, ricordando poi l'ingresso di Leonardo Maria Del Vecchio alla guida dei quotidiani di Editoriale Nazionale e auspicando che «l'arrivo di un editore giovane possa spingere le aziende a ripensare l'informazione in maniera moderna, ma garantendo – ha incalzato – la dignità dei giornalisti e del giornalismo».

Soffermandosi quindi sullo stato di salute del sistema dei media, Costante ha evidenziato che «i nuovi media meritano rispetto. Ma la carta, per quanto bistrattata, continua ancora oggi ad essere quella che regge i bilanci delle aziende editoriali. Certo è necessario che il nostro mondo si riprogrammi meglio verso le nuove forme di informazione, dove comunque il giornalista deve restare centrale. Se un editore pensa che per andare online si debbano tagliare stipendi e diritti dei giornalisti commette un enorme errore».

In conclusione, «il nostro contratto di lavoro – ha rimarcato Costante – è fermo da 10 anni, e siamo l'unica categoria in queste condizioni, perché gli editori non hanno intenzione di investire sull'informazione. Pur avendo ricevuto negli ultimi anni finanziamenti milionari, si rifiutano di guardare al futuro in maniera costruttiva, pensando solo in termini di tornaconto ragionieristico dei bilanci. È invece necessario ripensare l'informazione in maniera moderna». (mf)

MULTIMEDIA
Rivedi qui un passaggio dell'intervento della segretaria generale Alessandra Costante a Omnibus.

@fnsisocial
Fnsi
26 Feb 2026
Rinnovo contratto Fnsi - Fieg, giornalisti in sciopero il 27 marzo e il 16 aprile
Fnsi
24 Feb 2026
Fnsi a Sanremo per il contratto. Costante: «È ora di cambiare musica»
Fnsi
23 Feb 2026
Fnsi porta a Sanremo la mobilitazione per il rinnovo del contratto scaduto da 10 anni
Fnsi
09 Gen 2026
Fnsi: «Giornalisti da 10 anni senza contratto, alla Fieg finanziamenti milionari». Flash mob alla Camera
 Le altre news

Articoli correlati

Premi e Concorsi18 Mar 2026
V Premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini, candidature entro il 31 marzo
Formazione17 Mar 2026
'Radioterapia oncologica: dove la tecnologia cura, l'umanità racconta'. Se ne parla il 17 aprile in Fnsi
Associazioni17 Mar 2026
'Focus su Sollicciano: il carcere, i dati, la situazione, i linguaggi'. A Firenze il seminario promosso da Ast e Comune
Cdr17 Mar 2026
Tgr Rai Veneto, il Cdr: «L'azienda riveda la decisione di vendere Palazzo Labia»
Inpgi17 Mar 2026
Inpgi 1926 - 2026, un secolo a tutela del giornalismo italiano: il 24 e il 25 marzo le celebrazioni a Roma
Anniversario17 Mar 2026
Tg2, Mattarella riceve una delegazione della redazione: «Auguri per i prossimi 50 anni»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
Fascistissima
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits