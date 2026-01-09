La segretaria generale Fnsi, Alessandra Costante (Foto: screenshot da la7.it) Gli studi di Omnibus

18 Mar 2026

Rinnovo contratto Fieg, Costante: «Il 27 marzo e il 16 aprile scioperiamo per il futuro dell'informazione»

La segretaria generale Fnsi ospite della trasmissione Omnibus, su La7, il 18 marzo 2026, ha ricordato le ragioni della mobilitazione che riporterà i giornalisti italiani a incrociare le braccia. Ha anche ribadito la «forte preoccupazione» per le cessioni di Repubblica e La Stampa e auspicato che l'arrivo di un editore giovane come Leonardo Maria Del Vecchio alla guida dei quotidiani di Editoriale Nazionale «possa spingere le aziende a ripensare l'informazione in maniera moderna, ma garantendo la dignità dei giornalisti e del giornalismo».

«Il 27 marzo e il 16 aprile la Federazione nazionale della Stampa ha proclamato altre due giornate di sciopero perché il contratto di lavoro dei giornalisti è scaduto da 10 anni e le proposte presentate dagli editori della Fieg al tavolo del rinnovo sono irricevibili, sia dal punto di vista economico, sia per il futuro del sistema informazione». Lo ha detto Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, partecipando mercoledì 18 marzo 2026 alla trasmissione Omnibus, su La7, condotta da Alessandra Sardoni.



«Parlare di rinnovo del contratto – ha aggiunto Costante – senza parlare di come normare l'impiego dell'intelligenza artificiale nelle redazioni significa fare un danno a tutta l'informazione. Proporre di ridurre i compensi (gli editori vorrebbero ridurli del 20%) e i diritti dei giornalisti di oggi e di domani significa che non si crede nel futuro dell'informazione».



La segretaria generale Fnsi ha anche ribadito la «forte preoccupazione» per le cessioni in corso delle testate del gruppo Gedi, La Stampa e Repubblica, ricordando poi l'ingresso di Leonardo Maria Del Vecchio alla guida dei quotidiani di Editoriale Nazionale e auspicando che «l'arrivo di un editore giovane possa spingere le aziende a ripensare l'informazione in maniera moderna, ma garantendo – ha incalzato – la dignità dei giornalisti e del giornalismo».



Soffermandosi quindi sullo stato di salute del sistema dei media, Costante ha evidenziato che «i nuovi media meritano rispetto. Ma la carta, per quanto bistrattata, continua ancora oggi ad essere quella che regge i bilanci delle aziende editoriali. Certo è necessario che il nostro mondo si riprogrammi meglio verso le nuove forme di informazione, dove comunque il giornalista deve restare centrale. Se un editore pensa che per andare online si debbano tagliare stipendi e diritti dei giornalisti commette un enorme errore».



In conclusione, «il nostro contratto di lavoro – ha rimarcato Costante – è fermo da 10 anni, e siamo l'unica categoria in queste condizioni, perché gli editori non hanno intenzione di investire sull'informazione. Pur avendo ricevuto negli ultimi anni finanziamenti milionari, si rifiutano di guardare al futuro in maniera costruttiva, pensando solo in termini di tornaconto ragionieristico dei bilanci. È invece necessario ripensare l'informazione in maniera moderna». (mf)



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