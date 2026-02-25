La sede del ministero della Difesa a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

09 Mar 2026

Fatto Quotidiano, il Cdr: «Dal ministero della Difesa toni inaccettabili, non ci faremo intimidire»

I rappresentanti sindacali esprimono solidarietà ai colleghi Marco Lillo e Valeria Pacelli, autori di un articolo «su una vicenda di estremo interesse pubblico come la cessione di Nave Garibaldi al governo indonesiano e le domande sul viaggio del ministro Crosetto a Dubai». Il ministero della Difesa aveva replicato con una nota di smentita in cui annunciava che «tenuto conto dei continui articoli dichiaratamente, come dimostrato, falsi e diffamatori pubblicati su Il Fatto Quotidiano», il dicastero «e le persone oggetto delle affermazioni diffamatorie tuteleranno il proprio operato, la propria reputazione e la correttezza dell'azione istituzionale nelle opportune sedi legali».

«Al ministero della Difesa non sono piaciuti gli articoli dei nostri colleghi Marco Lillo e Valeria Pacelli su una vicenda di estremo interesse pubblico come la cessione di Nave Garibaldi al governo indonesiano e le domande sul viaggio del ministro Crosetto a Dubai. Se la critica è sempre legittima, sono invece inaccettabili i toni e i contenuti della replica del ministero che insulta Lillo». Lo si legge in un comunicato diffuso dai Cdr de Il Fatto Quotidiano e de ilfattoquotidiano.it diffuso sabato 7 marzo 2026.



In una nota il ministero della Difesa aveva replicato ad un articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano dal titolo 'Crosetto, l'uomo di Dubai e il ricco affare indonesiano', smentendone i contenuti e attaccando gli autori, annunciando anche che «tenuto conto dei continui articoli dichiaratamente, come dimostrato, falsi e diffamatori pubblicati su Il Fatto Quotidiano», il dicastero «e le persone oggetto delle affermazioni diffamatorie tuteleranno il proprio operato, la propria reputazione e la correttezza dell'azione istituzionale nelle opportune sedi legali».



I rappresentanti sindacali, nell’esprimere la solidarietà nei confronti dei loro colleghi, sottolineano che «un giornalista che chiede informazioni al ministero e al ministro non mostra “accanimento” e non fa “azioni disturbatorie”, ma solo il suo lavoro, per rispetto dei lettori ma soprattutto a tutela degli interessati. Invece di minacciare azioni legali, il ministero farebbe bene a rispondere alle domande, cosa che eviterebbe poi di emanare sprezzanti repliche a mezzo stampa che non smentiscono gli articoli. Possiamo rassicurare il ministero: non ci faremo intimidire». (anc)