Diego Bianchi e Paolo Maria Amadasi (Foto: screenshot da La7)
Associazioni 09 Mar 2026

Aser, Amadasi a La7: «Solo il giornalismo di qualità, dignitosamente retribuito, garantisce la democrazia»

Il presidente del sindacato regionale ha parlato ai microfoni di ‘Propaganda Live’.

«Solo il giornalismo di qualità, dignitosamente retribuito, garantisce la democrazia». Lo ha affermato Paolo Maria Amadasi, presidente di Aser, dialogando su La7 con Diego Bianchi (“Zoro”) durante la puntata di “Propaganda Live” andata in onda nella serata di venerdì 6 marzo 2026.  Amadasi era stato intervistato a Sanremo, davanti al Teatro Ariston, nella giornata di apertura del Festival, in occasione del flash-mob organizzato dalla Federazione nazionale della Stampa Italiana per chiedere il rinnovo del Contratto di lavoro Fieg-Fnsi. Nella circostanza, Aser era presente con una delegazione composta anche da Matteo Naccari, consigliere nazionale e segretario generale aggiunto della Fnsi; dal tesoriere Federico Frighi e da Paolo Marino (cdr di Libertà).

Mentre Frighi e Marino esponevano lo striscione “Giornalisti, 10 anni senza contratto. È ora di cambiare musica”, Amadasi ha espresso sconcerto per il fatto che «le offerte economiche che arrivano dagli editori della Fieg sono assolutamente non dignitose, in quanto viene proposto solo un aumento lordo di 150 euro, addirittura spalmato su tre anni».

Bianchi ha quindi incalzato: «Il clima è propizio per il giornalismo di qualità?» Amadasi ha risposto: «La democrazia funziona solo se c’è un giornalismo di qualità. E in tutti i momenti delicati è importante che l’informazione sia autorevole e affidabile. Ce ne accorgiamo soprattutto nel periodo che stiamo vivendo nel quale tutti possono ricevere tante notizie ed informazioni, ma non è detto che siano verificate. Quando il giornalismo è di qualità – dignitosamente retribuito – può dare sicuramente una garanzia di tutela della democrazia». (Da aser.bo.it)

Associazioni
09 Mar 2026
 Le altre news

Articoli correlati

