Giuseppe Gulletta (a sinistra) con Sergio Magazzù al congresso Fnsi di Riccione del 2023 (Foto: assostampasicilia.it)

09 Mar 2026

Addio a Peppino Gulletta «servitore di professionisti e pubblicisti». Il cordoglio di Fnsi e Assostampa Sicilia

Il giornalista aveva 78 anni. Il sindacato regionale: «È stato un personaggio chiave nelle fasi congressuali degli organismi di categoria, nelle trattative per i rinnovi contrattuali e nelle emergenze occupazionali mettendo sempre al primo posto l’interesse dei colleghi. E per questo ci mancherà».

«Giuseppe Gulletta all’età di 78 anni ci ha lasciati. Nato a Patti il 13 settembre 1947, Gulletta era stato redattore del quotidiano “Gazzetta del Sud” di Messina, la città in cui viveva e dove lavorò sino al 2012 quando lasciò la professione dopo 44 anni di attività». Lo rende noto lunedì 9 marzo 2026 sul suo sito web l’Assostampa Sicilia.



Il sindacato regionale ripercorre il percorso professionale del cronista scomparso: «Un giornalista che è stato “servitore della comunità di professionisti e pubblicisti” nei suoi vari incarichi sindacali e di rappresentanza della categoria. Per anni segretario provinciale di Assostampa Messina è stata sempre disponibile nel suo bunker di piazza Antonello, cercando di risolvere i problemi di chiunque si affacciasse alla porta. Ha lavorato al quotidiano napoletano “Roma” di Achille Lauro e, sempre a Napoli, ai settimanali sportivi dell’Edime “Sport Sud” e “Lo Sport del Mezzogiorno”. Dal 1977 al 1985 è stato conduttore del telegiornale e telecronista dell’emittente televisiva “Canale 21” occupandosi, tra l’altro, di Camorra e seguendo da inviato il terremoto del 1980 in Irpinia. Successivamente ha lavorato nell’emittente partenopea Teleoggi e nel 1985 è stato assunto alla “Gazzetta del Sud” facendo, quindi, ritorno nella sua terra d’origine occupandosi di sport e di cronache provinciali. Giornalista professionista dall’11 dicembre 1987, è stato esponente siciliano di “Stampa Libera e Indipendente” (componente di maggioranza della Fnsi), segretario provinciale dell’Assostampa Messina, consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti e della Fnsi e consigliere generale dell’Inpgi. Dal 1998 al 2022 è stato componente aggiunto del Tribunale di Palermo per i ricorsi dei giornalisti. Da ultimo, prima di dedicarsi alla famiglia e alla adorata moglie, divenne per due mandati vicepresidente dell’Inpgi confermando il suo spirito di servizio a favore di tutti i colleghi. Era ex allievo ufficiale pilota di complemento dell’Aeronautica Militare, avendo frequentato il corso “Dedalo” nel 1967, retaggio di cui andava fiero e che lo portò ad essere anche riconfermato alla guida dell’Ugai, l’Unione Giornalisti Aerospaziali Italiani».



L’Assostampa Sicilia conclude: «È stato un personaggio chiave nelle fasi congressuali degli organismi di categoria, nelle trattative per i rinnovi contrattuali e nelle emergenze occupazionali mettendo sempre al primo posto l’interesse dei colleghi. E per questo ci mancherà».



La Federazione nazionale della Stampa italiana si unisce al cordoglio dell'Assostampa Sicilia e porge le più sentite condoglianze alla famiglia del collega scomparso. (anc)