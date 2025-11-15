Foto: dire.it

03 Feb 2026

Agenzia Dire, il Cdr: «Aperta la trattativa per gli stipendi, sciopero sospeso»

Dopo sei giorni di astensione dal lavoro l'azienda ha accettato il confronto con i rappresentanti sindacali per discutere un piano di regolarizzazione degli pagamenti attuali e pregressi. Primo incontro il 2 febbraio, con l'obiettivo di arrivare in tempi rapidi alla firma di un'intesa effettiva.

«Dopo sei giorni di sciopero a oltranza le lavoratrici e i lavoratori della Dire nella giornata di oggi riprendono le attività. L'azienda ha infatti accettato di aprire le trattative per un piano di regolarizzazione degli stipendi attuali e pregressi, con impegni anche sul futuro, come richiesto all'unanimità dall'assemblea di redazione e come sollecitato anche dal sottosegretario all'Editoria, Alberto Barachini». Ne dà notizia il Cdr dell'agenzia di stampa in un comunicato diffuso martedì 3 febbraio 2026.



«Nella giornata di ieri – spiegano i rappresentanti sindacali – il Comitato di redazione ha incontrato la dirigenza per avviare il dialogo sull'impianto che poi andrà a costituire l'accordo completo, stilando un primo verbale di incontro condiviso e con l'obiettivo di arrivare in tempi rapidi alla firma di un'intesa effettiva, alla presenza di Fnsi e Associazioni di Stampa territoriali. Questa è la condizione necessaria per rispondere anche alla richiesta e alla disponibilità del Dipartimento dell'Editoria in merito alla rata trimestrale dei contributi previsti per l'agenzia Dire. Dopo giorni di sacrifici e incertezza per i lavoratori, ormai stremati da mesi senza uno stipendio pieno, la mobilitazione si considera dunque sospesa per il momento, nell'auspicio di giungere quanto prima a un accordo e di non doverla riattivare qualora l'obiettivo non venisse raggiunto». (mf)