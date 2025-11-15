CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: dire.it
Vertenze 03 Feb 2026

Agenzia Dire, il Cdr: «Aperta la trattativa per gli stipendi, sciopero sospeso»

Dopo sei giorni di astensione dal lavoro l'azienda ha accettato il confronto con i rappresentanti sindacali per discutere un piano di regolarizzazione degli pagamenti attuali e pregressi. Primo incontro il 2 febbraio, con l'obiettivo di arrivare in tempi rapidi alla firma di un'intesa effettiva.

«Dopo sei giorni di sciopero a oltranza le lavoratrici e i lavoratori della Dire nella giornata di oggi riprendono le attività. L'azienda ha infatti accettato di aprire le trattative per un piano di regolarizzazione degli stipendi attuali e pregressi, con impegni anche sul futuro, come richiesto all'unanimità dall'assemblea di redazione e come sollecitato anche dal sottosegretario all'Editoria, Alberto Barachini». Ne dà notizia il Cdr dell'agenzia di stampa in un comunicato diffuso martedì 3 febbraio 2026.

«Nella giornata di ieri – spiegano i rappresentanti sindacali – il Comitato di redazione ha incontrato la dirigenza per avviare il dialogo sull'impianto che poi andrà a costituire l'accordo completo, stilando un primo verbale di incontro condiviso e con l'obiettivo di arrivare in tempi rapidi alla firma di un'intesa effettiva, alla presenza di Fnsi e Associazioni di Stampa territoriali. Questa è la condizione necessaria per rispondere anche alla richiesta e alla disponibilità del Dipartimento dell'Editoria in merito alla rata trimestrale dei contributi previsti per l'agenzia Dire. Dopo giorni di sacrifici e incertezza per i lavoratori, ormai stremati da mesi senza uno stipendio pieno, la mobilitazione si considera dunque sospesa per il momento, nell'auspicio di giungere quanto prima a un accordo e di non doverla riattivare qualora l'obiettivo non venisse raggiunto». (mf)

@fnsisocial
Vertenze
30 Gen 2026
Dire, Fnsi con Assostampa e Cdr: «Editore apra subito il confronto per pagare i lavoratori»
Vertenze
30 Gen 2026
Agenzia Dire, giornalisti in sciopero a oltranza: «L'editore ci paghi». La solidarietà del sindacato
Vertenze
30 Gen 2026
Repubblica, il Cdr: «L'annunciata vendita ancora avvolta nel mistero. L'incertezza fa male al giornale»
 Le altre news

Articoli correlati

Cdr27 Gen 2026
Repubblica, il Cdr: «Al potenziale acquirente chiediamo la trasparenza finora negata da Exor»
Associazioni17 Gen 2026
Ferrara: il Premio Stampa 2026 assegnato ai giornalisti, agli operatori e ai tecnici di Telestense
Fnsi09 Gen 2026
Fnsi: «Giornalisti da 10 anni senza contratto, alla Fieg finanziamenti milionari». Flash mob alla Camera
Lutto26 Dic 2025
Addio a Giampaolo Gozzi, una vita per il sindacato in difesa dei giornalisti
Cdr29 Nov 2025
Il Tirreno, Fnsi con Ast e Cdr: «Grave che l'azienda minacci querele per un comunicato sindacale»
Fnsi15 Nov 2025
Pubblicare un comunicato sindacale non è una scelta dei direttori, ma un obbligo contrattuale
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits