Un momento della presentazione (Foto: Alessandra Tarquini)
Carta di Roma 18 Dic 2025

'Notizie Senza Volto', online il nuovo Rapporto di Carta di Roma: «In calo sui media la parola 'clandestino'»

La presentazione a Torino, giovedì 18 dicembre 2025, Giornata internazionale della persone migranti. Fra i dati emersi: solo il 7% dei servizi dà voce ai protagonisti delle migrazioni; 'Gaza' parola simbolo dell'anno.

È stato presentato a Torino, giovedì 18 dicembre 2025, Giornata internazionale della persone migranti, il XIII Rapporto dell'associazione Carta di Roma dal titolo 'Notizie senza volto': un'analisi di come i mezzi di informazione si occupino delle migrazioni realizzata in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia e con il sostegno del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dell'Otto per mille della Chiesa Valdese.

Analizzando il flusso informativo nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 ottobre, il Rapporto 2025 rileva «evoluzioni positive sull'uso delle parole, ma non sulle cornici narrative. Se da un lato - spiega Carta di Roma - termini come 'clandestino' stanno diminuendo, dall'altro l'immigrazione viene ancora raccontata quasi solo come un'emergenza di sicurezza o un problema di flussi. Un racconto senza i protagonisti: la politica parla nel 24% dei servizi, i migranti solo nel 7%».

Parola simbolo del 2025 è: 'Gaza'.

«Il titolo che abbiamo scelto per questa edizione è emblematico di come la tematica migratoria spesso venga ridotta solo a una questione di numeri, continuando a dimenticare le persone. Nell'anno in cui guerre e crisi umanitarie hanno riscritto l'agenda globale, anche in Italia il racconto mediatico delle migrazioni resta ancorato a schemi preconfezionati. Come se quelle persone esistessero in forza dei numeri, non dei loro volti», dichiara Nello Scavo, presidente dell'associazione Carta di Roma.

«Nel 2025 - rileva Giuseppe Milazzo, ricercatore dell'Osservatorio di Pavia - abbiamo assistito a un'eclissi del lavoro: il contributo economico e sociale dei migranti è quasi sparito dai telegiornali, scendendo a un marginale 1,5% delle notizie rispetto all'11% del 2024. Raccontiamo l'immigrazione come uno scontro ideologico o un caso giudiziario» e «il dato oggettivo è che la polarizzazione politica finisce per occupare lo spazio che dovrebbe essere destinato all'analisi sociale ed economica del fenomeno».

Per Ilvo Diamanti, professore emerito dell'Università di Urbino e presidente di Demos&Pi, «oggi il tema dell'immigrazione, sui media, funziona ancora. Ma meno di qualche anno fa. Non perché gli immigrati non suscitino più paura e sospetto. Non è così» tuttavia «negli ultimi anni, sono subentrati altri motivi di insicurezza e di paura, che condizionano il sentimento delle persone, gli atteggiamenti dei cittadini».

L'evento di presentazione dello studio, nello spazio Flashback Habitat, è stato organizzato dall'associazione Carta di Roma assieme all'Osservatorio di Pavia, con il sostegno dell'Otto per mille della Chiesa Valdese e di Cnog, Unhcr Italia, Fnsi, Usigrai, Ordine dei giornalisti del Piemonte, Zona, Fieri e Gramma.

Il Rapporto 'Notizie senza volto' è disponibile sul sito web di Carta di Roma (qui il link diretto).

Carta di Roma
20 Mag 2025
L'Africa MEDIAta, presentato in Fnsi il VI rapporto Amref
Carta di Roma
18 Dic 2024
Associazione Carta di Roma, Nello Scavo nuovo presidente. Auguri di buon lavoro dalla Fnsi
Carta di Roma
18 Dic 2024
Carta di Roma, la parola del XII Rapporto è 'Albania'
