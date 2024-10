La locandina del festival

04 Ott 2024

Migranti, dal 10 al 13 ottobre a Roma la decima edizione del Festival Sabir

Martedì 8 ottobre la conferenza stampa di presentazione nella sede della Fnsi.

Il Festival Sabir approda a Roma per la seconda parte della decima edizione: dal 10 al 13 ottobre 2024, presso la Città dell'Altra Economia, all'interno del Campo Boario dell'ex Mattatoio, in Largo Dino Frisullo. 'edizione di Roma del Festival Sabir sarà presentata dai promotori con una conferenza stampa convocata per martedì 8 ottobre, alle 11, nella sede della Fnsi a Roma (via delle Botteghe Oscure 54 - primo piano).



Dopo i saluti iniziali di Vittorio di Trapani, presidente Fnsi, previsti gli interventi di Filippo Miraglia, responsabile Immigrazione di Arci nazionale, Oliviero Forti, responsabile dell'Ufficio Politiche Migratorie e Protezione Internazionale di Caritas Italiana, Antonio Russo, vicepresidente Acli, Maria Grazia Gabrielli, segretaria confederale della Cgil, Lorenzo Trucco, presidente Asgi, Valerio Cataldi, presidente Carta di Roma, Paola Barretta, portavoce Carta di Roma, Camilla Siliotti, A Buon Diritto, Syed Hasnain, presidente Unire, Valentina Itri, Ufficio Immigrazione di Arci nazionale, Vito Scalisi, presidente di Arci Roma, Giuseppe Giannetti, direttore artistico di Roma Incontra il Mondo.



Nato nel 2014 - ad un anno dalla strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013 - il Festival Sabir si pone l'obiettivo di sostenere la partecipazione di una vasta alleanza di comunità locali, territori, movimenti, associazioni e sindacati dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, che si mobilitano quotidianamente per la libertà, i diritti fondamentali e il diritto a migrare e chiedere asilo.



Sabir è promosso da Arci insieme con Caritas Italiana, Acli e Cgil, con la collaborazione di Asgi, Carta di Roma, Ucca, Arcs, A Buon Diritto, Unire e Altreconomia e con il patrocinio del Comune di Roma, Università di Roma Tre, Rai per la Sostenibilità Esg e la media partnership della Tgr Lazio, Rai Radio 3 e della Dire, Agenzia di stampa nazionale.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni sul festival e il programma dell'evento sul sito web festivalsabir.it.