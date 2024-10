La sala Walter Tobagi della Fnsi

'Narrare correttamente migrazioni e continente africano', il 25 ottobre corso di formazione in Fnsi

Appuntamento in sala Walter Tobagi (al primo piano di via delle Botteghe Oscure, 54 a Roma) dalle 10 alle 13. Iscrizioni tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it. Ai partecipanti 5 crediti deontologici.

'Narrare correttamente migrazioni e continente africano, al di là degli stereotipi e della propaganda'. Questo il titolo del corso di formazione in programma nella sala Walter Tobagi della Fnsi (via delle Botteghe Oscure, 54 a Roma) venerdì 25 ottobre 2024 dalle 10 alle 13.



Organizzato dall'Ordine dei giornalisti del Lazio, il corso intende promuovere l'uso corretto di parole e immagini per narrare le migrazioni e i Paesi da cui muovono i flussi migratori fornendo gli strumenti per evitare di cadere nell'errore di un linguaggio stereotipato intriso di semplificazioni, in cui incappano spesso i media nel raccontare le migrazioni.



A moderare l'incontro sarà Antonella Napoli, direttrice responsabile di Focus on Africa, la rivista italiana interamente dedicata al continente africano nata cinque anni fa (prima edizione cartacea ottobre 2019) con l'obiettivo di colmare il vuoto mediatico sul continente africano e fornire una lettura dell'Africa che – appunto – vada oltre gli stereotipi sui temi oggetto del corso.



Ad aprire la mattinata i saluti della segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana Alessandra Costante e del presidente dell'Odg Lazio, Guido D'Ubaldo. Fra i relatori previsti: Giuseppe Giulietti, già presidente Fnsi e coordinatore nazionale dell'associazione Articolo21; Enzo Nucci, già corrispondente Rai dall'Africa; Anna Meli, presidente Carta di Roma; Cristina Perozzi, avvocata e consigliera giuridica delle Forze armate ed esperta di diritto internazionale umanitario; Angela Caponnetto, inviata Rainews24 specializzata sui temi delle migrazioni; Antonio Ricci, vicepresidente Centro Studi e Ricerche Idos.



Iscrizioni aperte sulle piattaforma formazionegiornalisti.it fino a martedì 22 ottobre. Ai partecipanti andranno cinque crediti deontologici.