27 Set 2024

'Consumatori tra pubblicità ingannevole e giornalismo clickbait': seminario a Roma il 15 novembre

Il corso di formazione, organizzato in collaborazione con ForMedia, darà diritto a sei crediti deontologici.

‘Consumatori tra pubblicità ingannevole e giornalismo clickbait: come contrastare le fake news e gli inganni della rete con una corretta informazione giornalistica’: è questo il titolo del corso di formazione organizzato in collaborazione con ForMedia in programma venerdì 15 novembre 2024 dalle 9:30 alle 13:30 a Roma presso la European School of Economics (Corso Vittorio Emanuele II n° 154).



Il corso vuole approfondire un aspetto dell’attività di informazione che è quella che riguarda il cittadino-consumatore, spesso vittima di un eccesso di disponibilità di notizie che troppo spesso si rivelano pseudo-notizie. Il tema sarà approcciato da diversi punti di vista con giornalisti, esperti di comunicazione e rappresentanti delle istituzioni.



Il seminario darà diritto a sei crediti deontologici ai giornalisti che parteciperanno dopo essersi iscritti sul portale della formazione.



Di seguito l’elenco dei relatori, che saranno moderati da Tommaso Polidoro (consigliere nazionale della Fnsi):

Giuseppe Cassano (direttore della European School of Economics) - L’influenza della comunicazione nell’economia aziendale;

Giovanni Calabrò (Capo di Gabinetto dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AGCM) - Come la comunicazione ha influenzato l’attività di vigilanza dell’antitrust;

Enrico Maria Cotugno (vicedirettore Tutela del Consumatore Agcom) - L'autorità di regolazione della comunicazione e le nuove frontiere di vigilanza;

Clarissa Giannaccari (docente Università degli studi dell’Insubria) - L’informazione tra diritto e dovere… il consumatore come soggetto del rapporto di consumo;

Luigi Gabriele (presidente Consumerismo) - Il consumatore di notizie e le notizie dei consumatori;

Vincenzo Franceschelli (vicepresidente Consiglio Nazionale degli Utenti presso Agcom) - I cambiamenti del diritto delle comunicazioni ai tempi della disinformazione;

Baldo Meo (giornalista) - Protezione dei dati e tutela del consumatore.