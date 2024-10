La locandina del seminario

01 Ott 2024

'Voci e silenzi da Gaza e sui conflitti in Medio Oriente': il 16 ottobre seminario a Bologna

A introdurre il dibattito sarà il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani, assieme a Pierluigi Musarò dell’Università di Bologna. I giornalisti che parteciperanno otterranno quattro crediti formativi deontologici.

'Raccontare la guerra. Voci e silenzi da Gaza e sui conflitti in Medio Oriente': questo il titolo del corso gratuito di formazione, organizzato da Cospe e Amnesty International Italia, in collaborazione con la Fnsi, in programma mercoledì 16 ottobre 2024 dalle 17 alle 19 all'Università di Bologna (Aula Poeti - Palazzo Ercolani, Strada Maggiore 45).



Con i giornalisti che sono andati in Palestina ed Israele ed esperti di Medio Oriente si discuterà di dati, fonti e di come lavorare in un contesto di guerra così complicato. Si parlerà anche di trattamento dei richiedenti asilo e rifugiati, oltre che di sfollati di guerra, sulla base della Carta di Roma, codice deontologico inserito nel Testo Unico per la deontologia dei giornalisti italiani.



Di seguito il programma degli interventi:

Riccardo Noury (portavoce Amnesty International Italia) – 'Il quadro del diritto internazionale in Palestina';

Paola Caridi (giornalista esperta di Medio Oriente) – 'Lo scenario geopolitico e del conflitto in Medio Oriente';

Duccio Facchini (direttore di Altreconomia) – 'La guerra dei giornalisti';

Chiara Cruciati (Il Manifesto) – 'La cura del linguaggio in tempo di guerra';

Marta Serafini (Corriere della Sera);

Chiara Avesani (documentarista e regista di 'Erasmus in Gaza').

Le conclusioni saranno a cura di Alfio Nicotra (Associazione delle Ong Italiane), mentre a moderare la discussione sarà Anna Meli, giornalista e presidente Cospe.



