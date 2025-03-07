CERCA
Un momento dell’incontro (Foto: associazioneliguregiornalisti.org)
Cpo-Fnsi 04 Dic 2025

Giornaliste in Liguria, l’incontro della Cpo Fnsi

Le colleghe si sono riunite mercoledì 3 dicembre nella sede dell’Alg e dell’Odg regionale a Genova.

«Le giornaliste liguri si sono incontrate, mercoledì 3 dicembre nella sede dell’Associazione Ligure dei Giornalisti e dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria in via Fieschi a Genova, all’appuntamento organizzato dalla Commissione Pari Opportunità dell’Fnsi». Lo si legge in una nota pubblicata il 4 dicembre 2025 sul sito web del sindacato regionale.

Il comunicato prosegue: «Grande la partecipazione da parte delle colleghe che lavorano dentro e fuori le redazioni, nelle televisioni locali e nazionali, negli uffici stampa. Ci siamo confrontate sulle situazioni che viviamo nel nostro lavoro: dalla disparità nelle carriere, all’asimmetria di potere, dalla difficoltà di affermare il nostro punto di vista a quella di coinvolgere i colleghi nelle nostre campagne per la parità. Ci siamo ricordate che non siamo sole e impegnate a promuovere la Commissione Pari Opportunità come un punto di riferimento per tutte le donne che operano nel campo dell’informazione sul territorio della Liguria. L’incontro è stato anche l’occasione per presentare il lavoro dell’associazione Giulia Giornaliste Unite, Libere e Autonome e fare il punto su eventi e campagne che organizzeremo nel corso del 2026».

Le giornaliste liguri concludono: «Rita Lucido, referente regionale per la Cpo Fnsi e Francesca Forleo, consigliera nazionale Fnsi, ringraziano le colleghe che hanno partecipato e ricordano la nostra email: cpo@giornalistiliguri.it». (anc)

