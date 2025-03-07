L’intervento di Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi L’intervento di Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi

26 Nov 2025

Violenza contro le donne, presentato in Fnsi il nuovo rapporto dell'Osservatorio Step Ricerca e Informazione

Come dimostrato dallo studio la narrazione dei media su femminicidi e violenza di genere è migliorata, ma c'è ancora molta strada da fare, soprattutto quando le vittime sono donne più anziane e disabili. Il monitoraggio ha incluso 26 testate nazionali e 2.324 articoli di cronaca pubblicati sui principali giornali.

È stato presentato mercoledì 26 novembre 2025 presso la sala Walter Tobagi della Fnsi a Roma il nuovo rapporto sui primi sei mesi dell’anno sul contrasto a stereotipi e pregiudizi nella rappresentazione della violenza contro le donne, realizzato dall'Osservatorio Step Ricerca e Informazione dell'Università La Sapienza di Roma. Come dimostrato dai dati la narrazione dei media su femminicidi e violenza di genere è migliorata, non si parla quasi più di 'raptus' che giustifichi gli aggressori, ma c'è ancora molta strada da fare, soprattutto quando le vittime sono donne più anziane e disabili. Il monitoraggio ha incluso 26 testate nazionali e 2.324 articoli di cronaca pubblicati sui principali giornali.



«La parità di genere – ha sottolineato Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, nel suo saluto introduttivo - passa anche dal contratto di lavoro delle giornaliste e dei giornalisti italiani. Il peso della crisi di questi anni lo abbiamo subito più noi giornaliste che i colleghi. Anche in questo senso lo sciopero del 28 novembre è un appuntamento importante. Come la libertà, anche i diritti sociali non sono mai da considerare come acquisiti: bisogna lottare».



Il rapporto sottolinea che la vittima conosce il suo aggressore in circa il 98% degli articoli e a commettere violenza sono i partner, mariti, ex e familiari nel 75% dei casi. A chi viene data voce negli articoli? All'aggressore (76% dei casi). Flaminia Saccà, presidente dell'Osservatorio Step e docente di sociologia alla Sapienza, ha spiegato: «Di norma la stampa tende a dare più voce alla parte dell'aggressore e ai suoi legali contribuendo al cosiddetto fenomeno ‘himpaty’ che sottrae vicinanza alla vittima, e questo è ancora lo scoglio più duro».



Il monitoraggio include un focus sulle violenze su bambine/giovanissime e sulle anziane e disabili. Mimma Caligaris, della Cpo Fnsi, ha evidenziato che «i dati Istat rivelano che gli abusi sulle giovanissime dal 2014 a oggi sono raddoppiati».



Al dibattito ha partecipato anche Maurizia Quattrone, vice questora della Polizia di Stato: «La parola fondamentale è la prevenzione, bisogna parlarne di più e dappertutto. Nelle università e nelle scuole si deve approfondire la cultura di genere e del rispetto facendo tutti la nostra parte come intera società».



Mara Pedrabissi, presidente della commissione pari opportunità della Fnsi, ha precisato: «Da tre anni abbiamo attivato l'osservatorio con l'Università La Sapienza per monitorare la stampa. Abbiamo il dovere di raccontare la violenza di genere in modo corretto e dal Manifesto di Venezia del 2017 ad oggi sono stati fatti passi avanti, ma molta strada è ancora da fare».



Sono intervenute inoltre Elisabetta Cosci (Cpo consiglio nazionale Odg), Monica Pietrangeli (Cpo Usigrai) e Serena Bersani (Giulia Giornaliste).



Di seguito la videointervista a Flaminia Saccà e, in calce, le slide utilizzate durante la presentazione. (anc)



