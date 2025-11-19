Un momento dell’incontro (Foto: Associazione Ligure dei Giornalisti)

02 Dic 2025

Genova, Assostampa e Odg Liguria incontrano la sindaca Silvia Salis

Si tratta del primo incontro con la prima cittadina del capoluogo regionale.

«L’Ordine dei Giornalisti della Liguria e l’Associazione Ligure dei Giornalisti hanno incontrato ieri la sindaca di Genova Silvia Salis. Erano presenti per l’Odg il presidente Tommaso Fregatti e la segretaria Licia Casali mentre per l’Alg hanno partecipato il segretario Matteo Dell’Antico, la presidente Milena Arnaldi, la presidente del Gruppo Cronisti Liguri Katia Bonchi e il direttore Pietro Tubino». Lo si legge in una nota diffusa sul sito web dell’Alg martedì 2 dicembre 2025.



Il sindacato regionale conclude: «Quello di ieri è stato il primo incontro tra i rappresentanti regionali della categoria e Salis dopo la sua elezione a Palazzo Tursi. Presenti anche il portavoce e l’addetto stampa della sindaca, Simone D’Ambrosio e Pietro Zampedroni». (anc)