CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Un momento dell’incontro (Foto: Associazione Ligure dei Giornalisti)
Associazioni 02 Dic 2025

Genova, Assostampa e Odg Liguria incontrano la sindaca Silvia Salis

Si tratta del primo incontro con la prima cittadina del capoluogo regionale.

«L’Ordine dei Giornalisti della Liguria e l’Associazione Ligure dei Giornalisti hanno incontrato ieri la sindaca di Genova Silvia Salis. Erano presenti per l’Odg il presidente Tommaso Fregatti e la segretaria Licia Casali mentre per l’Alg hanno partecipato il segretario Matteo Dell’Antico, la presidente Milena Arnaldi, la presidente del Gruppo Cronisti Liguri Katia Bonchi e il direttore Pietro Tubino». Lo si legge in una nota diffusa sul sito web dell’Alg martedì 2 dicembre 2025.

Il sindacato regionale conclude: «Quello di ieri è stato il primo incontro tra i rappresentanti regionali della categoria e Salis dopo la sua elezione a Palazzo Tursi. Presenti anche il portavoce e l’addetto stampa della sindaca, Simone D’Ambrosio e Pietro Zampedroni». (anc)

@fnsisocial
Associazioni
26 Nov 2025
Aggressione a fotoreporter torinese, Subalpina e Odg: «Preoccupa ennesimo atto di violenza»
Associazioni
22 Nov 2025
Assostampa Sicilia: «A Trapani nasce un nuovo gruppo editoriale. Positivo per il pluralismo, vigileremo»
Associazioni
22 Nov 2025
Assostampa, Odg e Ussi Liguria: «A Chiavari animali domestici e bambini in tribuna stampa, superato ogni limite»
 Le altre news

Articoli correlati

Minacce29 Nov 2025
Assalto a La Stampa, Fnsi con Subalpina e Odg: «Inaccettabile»
Fnsi29 Nov 2025
Sciopero, giornalisti in piazza in tutta Italia per il rinnovo del contratto di lavoro
Lutto26 Nov 2025
Addio a Giancarlo Saliceti, fotoreporter di fama mondiale. Il cordoglio di Ast e Ussi Toscana
Fnsi25 Nov 2025
Fnsi: «Tuteleremo il diritto allo sciopero, no alla sostituzione dei colleghi che si astengono dal lavoro»
Fnsi24 Nov 2025
Verso lo sciopero, Costante a Padova e a Venezia: «È il momento della mobilitazione generale»
Fnsi19 Nov 2025
Contratto Fnsi - Fieg, le iniziative delle Associazioni regionali di Stampa a sostegno dello sciopero
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits