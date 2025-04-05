CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Beppe Alfano (Foto: da assostampasicilia.it)
Un momento della commemorazione al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Foto: da da assostampasicilia.it)
Anniversario 08 Gen 2026

Beppe Alfano, a 33 anni dall'omicidio il ricordo con due iniziative a Barcellona Pozzo di Gotto

Il cronista de La Sicilia, la sera dell’8 gennaio del 1993, venne ucciso con alcuni proiettili calibro 22. Per anni aveva raccontato le lotte fra le cosche mafiose locali.

«Due iniziative, una commemorazione ed un incontro pubblico, per ricordare Beppe Alfano oggi, a 33 anni, dall’omicidio di via Marconi a Barcellona Pozzo di Gotto». Le annuncia l’Assostampa Sicilia sul suo sito web giovedì 8 gennaio 2026. Il sindacato regionale ricorda il drammatico episodio: «A pochi passi dal centro storico, Alfano, cronista de La Sicilia, nella sera dell’8 gennaio del 1993, venne ucciso con alcuni proiettili calibro 22 mentre era fermo alla guida della sua Renault 9 amaranto. Aveva 47 anni e lasciò la moglie Mimma Barbaro, scomparsa lo scorso luglio, per anni presenza coraggiosa ad ogni commemorazione e tre figli. La sua attività giornalistica si era concentrata in particolare su uomini d'affari, mafiosi latitanti, politici e amministratori locali e massoneria, raccontando per anni le lotte fra le cosche mafiose locali. Nonostante un lungo processo, restano ancora ombre e dubbi sui veri mandanti e sul perché di questo omicidio».

L’Assostampa prosegue: «Stamattina, alle ore 9:30, si è tenuta la commemorazione organizzata dall’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Davanti alla stele che ricorda l’assassinio del cronista è stata deposta una corona di fiori alla presenza delle autorità civili e militari e di una rappresentanza di studenti. Quindi per le avverse condizioni meteo la commemorazione è proseguita nell'aula consiliare del Comune. Un secondo momento commemorativo è previsto alle 18 nell’Auditorium del Parco Urbano “Maggiore Giuseppe La Rosa”, con l’incontro su “Mafia, corruzione, affari. Dall’omicidio Alfano a oggi: quali sfide per la buona politica”».

Il sindacato regionale conclude; «L’iniziativa è stata promossa dalla Federazione provinciale del Partito democratico. Assostampa ricorda l'impegno del cronista e la sua dedizione alla professione sino al sacrificio della propria vita». (anc)

@fnsisocial
Anniversario
05 Gen 2026
42 anni fa l'omicidio Fava, Assostampa Sicilia: «Un giornalista che resta di esempio per le nuove generazioni»
Anniversario
02 Dic 2025
75 anni di notizie, l'Agi festeggia al Gazometro di Roma
Anniversario
25 Nov 2025
Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, Mattarella: «Libertà va difesa ogni giorno»
 Le altre news

Articoli correlati

Istituzioni02 Gen 2026
Mattarella, il ricordo dei giornalisti vittime del terrorismo nel discorso di fine anno
Cdr10 Ott 2025
Setteottobre, nuovi annunci a pagamento su Repubblica e Stampa. I giornalisti: «Offensivi verso il nostro lavoro»
Iniziative01 Ott 2025
Libertà di stampa, Costante a Conselice: «A rischio non solo in Italia, difenderla è difendere la democrazia»
Fondazione Murialdi16 Giu 2025
2015 - 2025: la Fondazione Murialdi compie 10 anni e festeggia con un convegno
Associazioni24 Mag 2025
'Alto Adige', gli auguri di Fnsi e Sjg al direttore Marchiodi per l'80° anniversario della fondazione
Associazioni05 Apr 2025
Ferrara, il Premio Stampa 2025 alla Caritas diocesana
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits