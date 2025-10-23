CERCA
Associazioni 10 Nov 2025

Campania, assalto al furgone della tipografia: tre giornali non arrivano in edicola. Fnsi e Sugc: «Inquietante»

Le copie di Roma, Metropolis, Sannio quotidiano trafugate nella notte tra il 9 e il 10 novembre 2025. Per il sindacato «tutto fa pensare a un avvertimento di stampo camorristico. Sta di fatto che è stato certamente creato un danno a tutti i quotidiani coinvolti e a coloro che sono impegnati nella filiera». Solidarietà ai colleghi.

«Oggi tre giornali in Campania non sono in edicola, Roma, Metropolis, Sannio quotidiano. Il furgone partito dalla tipografia è stato assaltato da un commando armato al suo arrivo al centro di distribuzione di Roccarainola. Cinque uomini incappucciati a bordo di una Bmw hanno minacciato e rapinato il conducente». A darne notizia, lunedì 10 novembre 2025, è il Sindacato unitario giornalisti della Campania con un post pubblicato sul proprio sito web.

«La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Il mezzo è stato individuato e ritrovato dai carabinieri a Casalnuovo di Napoli grazie al gps, dal mezzo mancavano solo i giornali. Si tratta di un episodio inquietante sul quale chiediamo indagini approfondite. Tutto fa pensare a un avvertimento di stampo camorristico», prosegue il sindacato regionale.

«Sta di fatto - conclude il Sugc - che è stato certamente creato un danno a tutti i giornali coinvolti e a coloro che sono impegnati nella filiera. È l'ennesimo segnale che fare informazione in questo territorio è sempre più difficile, e che mandare ogni giorno i giornali in edicola è diventato un vero e proprio impegno di resistenza civile».

Ai colleghi e alle maestranze dei quotidiani coinvolti la solidarietà e la vicinanza di Federazione nazionale della Stampa italiana e del Sindacato unitario giornalisti della Campania. (mf)

