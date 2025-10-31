CERCA
Il teatro Mercadante a Napoli (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Associazioni 13 Nov 2025

Ufficio stampa teatro Mercadante, il Sugc: «Bando solo per pubblicisti, è illegittimo»

Con una lettera articolata in due punti principali, la segretaria Geppina Landolfo ha scritto all’Associazione Teatro stabile della città di Napoli, evidenziando «gli errori riscontrati nell’avviso pubblico, rilevati talmente gravi da richiederne l’immediata sospensione».

Il Sindacato unitario dei giornalisti della Campania, in una nota diffusa giovedì 13 novembre 2025, «contesta il concorso pubblico del Teatro di Napoli–Teatro Nazionale per la copertura a tempo pieno e indeterminato del posto di Responsabile dell’ufficio stampa».

Con una lettera articolata in due punti principali, la segretaria del Sugc Geppina Landolfo ha scritto all’Associazione Teatro stabile della città di Napoli, evidenziando «gli errori riscontrati nell’avviso pubblico, rilevati talmente gravi da richiederne l’immediata sospensione».

Landolfo spiega: «Il bando è inaccettabile, l’iscrizione a un inesistente “albo dei giornalisti pubblicisti” discrimina illegittimamente la partecipazione dei giornalisti professionisti. Anche il requisito della laurea non è previsto né dal contratto di riferimento né dalla legge ordinistica».

Nella lettera il sindacato regionale evidenzia anche «la difficoltà del reperimento del bando sul sito istituzionale, nonché il periodo troppo breve di presentazione delle candidature, per richiedere più trasparenza e apertura alla massima partecipazione per il bando pubblico». (anc)

 Le altre news

Articoli correlati

